У Лукашенко кичатся военной мощью: каким оружием готовы ударить

В Беларуси не раз напоминали, что получили важное оружие от России. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал, что есть на вооружении страны и чем готовы ударить.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

По его словам, ежегодно для нужд Вооруженных Сил закупается более 200 новых образцов вооружений, военной и специальной техники, пишет издание "Белта". Министр пояснил, что наращиваемый боевой компонент, способный в кратчайшие сроки выполнить поставленную задачу.

Глава министерства сообщил, что был создан новый род специальных войск — беспилотная авиация, идет интенсивное развитие его разведывательного и ударного компонента.

"Фактором стратегического сдерживания, который в разы повышает боевой потенциал Вооруженных Сил, является размещение на нашей территории тактического ядерного оружия, а также заступ на боевое дежурство ракетного комплекса "Орешник". Мы готовы всей своей мощностью нанести неприемлемый ущерб любому агрессору, который будет против нас воевать", — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Напомним: портал "Комментарии" писал, лидеру Беларуси Александру Лукашенко прямо на совещание принесли снюс, когда он пошутил о желании немного напиться.

На видео Лукашенко спрашивает об употреблении и эффекте от снюса и в то же время распекает подчиненных: "И что под язык кладешь? И получаешь долю никотина? То есть голова кружится?.. Иногда хочется напиться, чтобы голова кружилась и от губернатора Гродненской области не получать информацию, что телята у него дохнут. Давайте открою (предлагает один из чиновников, – ред.) – Нет, нет, не надо, я же не буду закладывать пока что-то… Чтобы успокоиться? Главное, чтобы ты уже не стал успокаиваться”.