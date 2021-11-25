У Лукашенко обеспокоены тем, что оппозиция готовится вывести людей на улицы

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что у него есть информация о том, что лидеры оппозиционного движения, которые находятся за рубежом в изгнании, готовятся реализовать "новый план по дестабилизации ситуации внутри страны". Как информирует издание "Комментарии", слова Лукашенко передает белорусское информагентство БелТА.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Александр Лукашенко рассказал, что практически завершены работы по внесению правок в Конституцию Беларуси. Этот процесс уже на финишной прямой. При этом Лукашенко выразил обеспокоенность тем, что белорусские оппозиционеры, которые сегодня покинули Беларусь, готовят план по дестабилизации ситуации внутри Беларуси. Лидеры оппозиции готовятся вывести людей на улицы. Подробности такого плана Лукашенко пока что не озвучил, но заявил, что вскоре предаст огласке задуманное оппозицией.

При этом Лукашенко назвал планы белорусской оппозиции смешными. Также он отметил, что удивляет позиция Запада, который готов все это финансировать, выделять огромные деньги на акции протеста.

Самопровозглашённый президент заявил, что, если оппозиционерам удастся сломать Конституцию, то не исключено, что те снова выведут людей на улицы.

"Это посмешище полное. Этот план беглых там, за границей, для того чтобы получить финансирование", – отметил Александр Лукашенко.

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