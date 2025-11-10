У Лукашенко принялись угрожать Литве: что стало причиной

Беларусь пригрозила мерами в отношении литовского транспорта, который остался на белорусской территории после закрытия границы Литвой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Беларуси.

Граница Беларуси и Литвы. Фото: из открытых источников

"В связи с односторонним закрытием Литвой пунктов пропуска на белорусско-литовской границе на территории Беларуси собралось более 1100 грузовых транспортных средств литовских перевозчиков", — говорится в заявлении МИД.

В Минске подчеркнули, что Беларусь перемещает их на специально оборудованные стоянки возле пункта "Котловка".

"По гуманитарным соображениям водителям предоставлена возможность покинуть территорию Беларуси и вернуться к месту постоянного проживания до восстановления работы границы литовской стороной", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что все убытки и задержки — "результат политизированных и необдуманных решений литовских властей".

Белорусский МИД акцентировал, что Беларусь оставляет за собой право применить все предусмотренные законом меры в отношении транспорта, который остался на территории.

