У Лукашенко принялись угрожать Литве: что стало причиной

Беларусь пригрозила мерами в отношении литовского транспорта, который остался на белорусской территории после закрытия границы Литвой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Беларуси.
Граница Беларуси и Литвы. Фото: из открытых источников
В Минске подчеркнули, что Беларусь перемещает их на специально оборудованные стоянки возле пункта "Котловка".
В ведомстве подчеркнули, что все убытки и задержки — "результат политизированных и необдуманных решений литовских властей".
Белорусский МИД акцентировал, что Беларусь оставляет за собой право применить все предусмотренные законом меры в отношении транспорта, который остался на территории.
