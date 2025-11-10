У Лукашенка почали погрожувати Литві: що стало причиною

Білорусь пригрозила заходами щодо литовського транспорту, що залишився на білоруській території після закриття кордону Литвою. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ Білорусі.

Кордон Білорусі та Литви. Фото: з відкритих джерел

"У зв'язку з одностороннім закриттям Литвою пунктів пропуску на білорусько-литовському кордоні на території Білорусі зібралося понад 1100 вантажних транспортних засобів литовських перевізників", — йдеться у заяві МЗС.

У Мінську наголосили, що Білорусь переміщає їх на спеціально обладнані стоянки біля пункту "Котлівка".

"З гуманітарних міркувань водіям надано можливість залишити територію Білорусі та повернутися до місця постійного проживання до відновлення роботи кордону литовською стороною", — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що всі збитки та затримки — "результат політизованих та необдуманих рішень литовської влади".

Білоруське МЗС наголосило, що Білорусь залишає за собою право застосувати всі передбачені законом заходи щодо транспорту, що залишився на території.

