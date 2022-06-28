У Лукашенко прокомментировали возможность наступления на Украину

Все больше информационное пространство наполняется сообщениями о возможности повторного наступления на Украину со стороны Беларуси, но теперь уже, якобы вместе с российскими войсками могут наступать белорусские подразделения. У Лукашенко ответили на такие угрозы, пожаловавшись на "информационную войну" против Беларуси. Как передает портал "Комментарии", официальную позицию Минска в эфире телеканала "СТВ" озвучил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.

Беларусь. Фото из открытых источников

Чиновник попытался опровергнуть информацию, что с территории Беларуси может исходить какая-либо угроза безопасности Украины. По словам Вольфовича, Киев необоснованно "ставит заслон" против режима Лукашенко.

Александр Вольфович отметил, что Беларусь сегодня наблюдает, как происходит искусственно нагнетание истерии, против Беларуси вводятся новые санкции, ведется информационная война, фиксируется постоянная демонстрация военного присутствия вдоль границ Республики Беларусь.

Обеспокоенность украинской стороны госсекретарь Совбеза Беларуси необоснованной, заверив, что со стороны Беларуси нет и не будет никаких угроз.

Здесь стоит напомнить, что полномасштабная война России против Украины началась 24 февраля, когда и произошло вторжение российских войск, в том числе со стороны "дружественной" Беларуси. И по сей день с территории Беларуси российские оккупанты обстреливаю мирные территории Украины, наносят авиационные и ракетные удары.

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