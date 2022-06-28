logo

BTC/USD

20903.10

ETH/USD

1206.60

LTC/USD

55.86

USD/UAH

35.75

EUR/UAH

37.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь У Лукашенко прокомментировали возможность наступления на Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

У Лукашенко прокомментировали возможность наступления на Украину

По мнению госсекретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича, в его стране уже "привыкли" к политическому давлению

сегодня, 08:40
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Все больше информационное пространство наполняется сообщениями о возможности повторного наступления на Украину со стороны Беларуси, но теперь уже, якобы вместе с российскими войсками могут наступать белорусские подразделения. У Лукашенко ответили на такие угрозы, пожаловавшись на "информационную войну" против Беларуси. Как передает портал "Комментарии", официальную позицию Минска в эфире телеканала "СТВ" озвучил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.

У Лукашенко прокомментировали возможность наступления на Украину

Беларусь. Фото из открытых источников

Чиновник попытался опровергнуть информацию, что с территории Беларуси может исходить какая-либо угроза безопасности Украины. По словам Вольфовича, Киев необоснованно "ставит заслон" против режима Лукашенко.

Александр Вольфович отметил, что Беларусь сегодня наблюдает, как происходит искусственно нагнетание истерии, против Беларуси вводятся новые санкции, ведется информационная война, фиксируется постоянная демонстрация военного присутствия вдоль границ Республики Беларусь.

Обеспокоенность украинской стороны госсекретарь Совбеза Беларуси необоснованной, заверив, что со стороны Беларуси нет и не будет никаких угроз.

Здесь стоит напомнить, что полномасштабная война России против Украины началась 24 февраля, когда и произошло вторжение российских войск, в том числе со стороны "дружественной" Беларуси. И по сей день с территории Беларуси российские оккупанты обстреливаю мирные территории Украины, наносят авиационные и ракетные удары.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин послушает Зеленского и посмотрит в глаза Джонсону: Кремль подтвердил участие президента России в саммите G20.

Издание "Комментарии" сообщало – удар по ТРЦ в Кременчуге: количество погибших возросло – что известно на данный момент.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!