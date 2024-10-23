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У Лукашенко уже готовятся к выборам: назначили дату

26 января 2025 года должны состояться выборы президента Беларуси

сегодня, 12:23
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Кравцев Сергей

Центральная избирательная комиссия Беларуси назначила следующие выборы президента страны на 26 января 2025 года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает государственное белорусское информагентство БелТа.

У Лукашенко уже готовятся к выборам: назначили дату

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Отмечается, что выборы назначили на 26 января 2025 года. Такое решение приняли на заседании Палаты представителей. Председатель белорусской ЦИК Игорь Карпенко заявил, что центральная избирательная комиссия "готова к началу избирательной кампании".

Демократические силы Беларуси ранее неоднократно заявляли, что будут добиваться непризнания этих выборов международным сообществом.

Предыдущие выборы в Беларуси 9 августа 2020 года отметились самыми массовыми протестами за всю историю страны. Часть задержанных до сих пор удерживают в белорусских тюрьмах.

Во многих странах мира не признали результаты выборов, где самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, по версии ЦИК, получил поддержку 80% избирателей.

Читайте также на портале "Комментарии" — Александр Лукашенко требует допустить Беларусь к мирным переговорам для окончания войны между Украиной и Россией. Белорусский лидер предполагает, что в противном случае могут быть приняты решения, которые приведут к потере части территории Беларуси.

Как сообщают белорусские СМИ, Александр Лукашенко заявил о необходимости включить в возможные мирные переговоры между Украиной и Россией Беларусь. По его словам, там могут решаться "наши вопросы".

"На переговорах по Украине должны присутствовать белорусы. Почему? Потому что это наша проблема. Я не хочу, чтобы там решались наши вопросы без нас. Они там не оттяпают Гомель к Полесью, не в этом дело, но они могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать", – сказал белорусский диктатор.




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