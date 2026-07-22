У Лукашенка раптово здивували заявою про загрозуз боку України: що відбувається

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що військово-політична обстановка навколо країни залишається стабільною, а ознак підготовки до агресії з боку сусідніх держав наразі немає. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами.

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За словами глави оборонного відомства, Мінськ уважно стежить за діяльністю збройних сил країн НАТО, однак не фіксує підвищеної військової активності поблизу білоруських кордонів. Він зазначив, що у сусідніх державах зараз проходить лише мінімальна кількість військових навчань, а також значно скоротилася інтенсивність польотів військової авіації.

Хренін наголосив, що на підставі цих даних білоруська сторона не бачить передумов для загострення ситуації. За його словами, ознак підготовки до раптового нападу або інших дій, які могли б становити загрозу для країни, наразі немає.

Окремо міністр прокоментував ситуацію на українському напрямку. Він заявив, що білоруські військові не спостерігають підготовки українських підрозділів, розташованих біля спільного кордону, до наступальних чи інших агресивних дій.

За словами Хреніна, українські сили зосереджені насамперед на охороні власного державного кордону. Він також висловив думку, що Київ не зацікавлений у створенні додаткової напруги на білоруському напрямку, попри численні повідомлення та припущення, які поширюються в інформаційному просторі.

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