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У Лукашенко заговорили о неотвратимости страшной войны вместе с РФ: детали

В Беларуси оценивают риск перерастания войны в Украине в глобальный конфликт как очень высокий

4 июня 2026, 00:35
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Клименко Елена

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что риск военного конфликта между Россией, Белоруссией и государствами Запада сейчас оценивается как очень высокий. Свою позицию он озвучил на заседании Совета министров обороны стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.

У Лукашенко заговорили о неотвратимости страшной войны вместе с РФ: детали

Фото: из открытых источников

Глава белорусского оборонного ведомства отметил, что Минск и Москва рассматривают расширение военного присутствия НАТО у своих границ как прямую подготовку к возможному столкновению.

"Оценивая сложившуюся ситуацию в Восточноевропейском регионе, констатируем, что вероятность разрешения военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, как и возможность его дальнейшей трансформации из регионального в глобальный крайне высока", — подчеркнул Хренин.

По его словам, в Польше и странах Балтии в настоящее время находится около 21 тысячи военнослужащих НАТО, и руководство этих государств планирует усилить присутствие американских войск. Министр также заявил, что Альянс отрабатывает наступательные операции и перемещение сил на восточную границу, а рекордные оборонные расходы, превысившие 1,6 триллиона долларов в год, якобы подтверждают подготовку к войне.

В то же время Хренин заверил, что Беларусь и союзные страны готовы к любому противостоянию.

"Мы способны не только обеспечить надлежащий ответ на современные вызовы и угрозы, но и стать движущей силой процесса формирования новой архитектуры международной безопасности, запрос на которую назрел в Евразии", — добавил он.

Он не уточнил, какие именно страны кроме России были представлены на встрече министров обороны ОДКБ.  

Портал "Комментарии" уже писал, что вечером 3 июня в Брюсселе послы стран Европейского Союза рассматривают вопрос о старте официальной процедуры открытия первого переговорного кластера "Основы" для Украины и Молдовы в рамках процесса евроинтеграции. Это один из ключевых этапов на пути к членству в ЕС, который определяет базовые политические и институциональные требования для стран-кандидатов.



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