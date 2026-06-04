У Лукашенка заговорили про невідворотність страшної війни разом із РФ: деталі

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що ризик військового конфлікту між Росією, Білоруссю та державами Заходу зараз оцінюється як дуже високий. Свою позицію він озвучив під час засідання Ради міністрів оборони країн — учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Москві.

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Очільник білоруського оборонного відомства зазначив, що Мінськ і Москва розглядають розширення військової присутності НАТО біля своїх кордонів як пряму підготовку до можливого зіткнення.

"Оцінюючи ситуацію, що склалася у Східноєвропейському регіоні, констатуємо, що ймовірність розв’язання воєнного конфлікту щодо Російської Федерації та Республіки Білорусь, які входять до ОДКБ, як і можливість його подальшої трансформації з регіонального на глобальний вкрай висока", — підкреслив Хренін.

За його словами, у Польщі та країнах Балтії нині розташовано близько 21 тисячі військовослужбовців НАТО, і керівництво цих держав планує посилити присутність американських військ. Міністр також заявив, що Альянс відпрацьовує наступальні операції та переміщення сил до східного кордону, а рекордні оборонні витрати, що перевищили 1,6 трильйона доларів на рік, нібито підтверджують підготовку до війни.

Водночас Хренін запевнив, що Білорусь і союзні країни готові до будь-якого протистояння.

"Ми здатні не лише забезпечити належну відповідь на сучасні виклики та загрози, а й стати рушійною силою процесу формування нової архітектури міжнародної безпеки, запит на яку назрів у Євразії", — додав він.

Він не уточнив, які саме країни, окрім Росії, були представлені на зустрічі міністрів оборони ОДКБ.

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