У Лукашенко заметили новую фаворитку: что известно о 22-летней модели Алии Короткой (ФОТО)

В ближайшем окружении Александра Лукашенко все чаще появляется новая молодая спутница. Речь идет о 22-летней модели и участнице конкурсов красоты Алии Короткой, которая в последние месяцы регулярно сопровождает белорусского лидера на публичных мероприятиях.

Алия Короткая и Лукашенко. Фото из открытых источников

На Алию Короткую обратили внимание журналисты расследовательского проекта "Бюро". По их данным, она стала заметной фигурой в протокольной службе. Это группа лиц, участвующих в официальных церемониях и появляющихся рядом с Лукашенко.

Алия Короткая ранее участвовала в конкурсах "Мисс Минск" и "Мисс Беларусь". На последний конкурс девушка попала сразу после совершеннолетия и не заняла высокие места. Однако понравилась Лукашенко. После этого ее стали все чаще подмечать на государственных мероприятиях рядом с белорусским диктатором.

В марте 2026 года модель представляла Беларусь на состоявшемся в Казани первом конкурсе красоты "Мисс БРИКС". Там Короткая получила титул второй вице-мисс и приз зрительских симпатий.

Как пишут белорусские журналисты, в последнее время Коротко видели рядом с Лукашенко на хоккейных матчах, торжественных приемах и других публичных событиях. В финале Республиканской хоккейной лиги она находилась в VIP-ложе, а белорусский руководитель публично дарил ей мягкие игрушки.

Журналисты также напоминают, что девушка присутствовала на высадке деревьев в парке Народного Единства, посещала военный парад, а также появлялась во Дворце независимости на новогоднем балу и официальных приемах.

Параллельно с публичной активностью растет и медийная популярность Алии Короткой. Она участвует в рекламных кампаниях, телепроектах. В интервью "Пилот FM" Короткая рассказала, что планирует участвовать в других конкурсах красоты и хочет, чтобы их в Беларуси становилось только больше. По словам девушки, это особенно важно в год белорусской женщины, которым Лукашенко объявил 2026 год. На фоне успехов дочери бизнес начала и ее мать, запустив свой бренд одежды.

