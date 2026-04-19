У Лукашенка помітили нову фаворитку: що відомо про 22-річну модель Алію Коротку (ФОТО)

У найближчому оточенні Олександра Лукашенка дедалі частіше з’являється нова молода супутниця. Йдеться про 22-річну модель та учасницю конкурсів краси Алію Коротку, яка останніми місяцями регулярно супроводжує білоруського лідера на публічних заходах.

Алія Коротка та Лукашенко. Фото з відкритих джерел

На Алію Коротку звернули увагу журналісти розслідувального проєкту "Бюро". За їхніми даними, дівчина стала помітною фігурою в протокольній службі. Це група осіб, які беруть участь в офіційних церемоніях і з’являються поруч з Лукашенком.

Алія Коротка раніше брала участь у конкурсах "Міс Мінськ" та "Міс Білорусь". На останній конкурс дівчина потрапила одразу після повноліття та не посіла високих місць. Однак сподобалася Лукашенку. Після цього її стали дедалі частіше помічати на державних заходах поруч з білоруським диктатором.

У березні 2026 року модель представляла Білорусь на першому конкурсі краси "Міс БРІКС", що відбувся в Казані. Там Коротка здобула титул другої віце-міс та приз глядацьких симпатій.

Як пишуть білоруські журналісти, останнім часом Коротку бачили поруч з Лукашенком на хокейних матчах, урочистих прийомах та інших публічних подіях. На фіналі Республіканської хокейної ліги вона перебувала у VIP-ложі, а білоруський керівник публічно дарував їй м’які іграшки.

Журналісти також нагадують, що дівчина була присутня під час висадки дерев у парку Народної Єдності, відвідувала військовий парад, а також з’являлася у Палаці незалежності на новорічному балу та офіційних прийомах.

Паралельно з публічною активністю зростає і медійна популярність Алії Короткої. Вона бере участь у рекламних кампаніях, телепроєктах. В інтерв'ю "Пілот FM" Коротка розповіла, що планує брати участь в інших конкурсах краси та хоче, щоб їх у Білорусі ставало лише більше. За словами дівчини, це особливо важливо у рік білоруської жінки, яким Лукашенко оголосив 2026-й. На тлі успіхів дочки бізнес розпочала і її мати, запустивши власний бренд одягу.

