Лукашенко вихваляється, що став "радником" Трампа у питанні Ірану

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито давав поради президенту США Дональд Трамп щодо ситуації навколо Ірану. За його словами, у США начебто почали дослухатися до його рекомендацій.

Ресурс "Пул Первого" опублікував чергові заяви білоруського лідера щодо контактів з США. У них Лукашенко стверджує, що закликав американську сторону не вступати у війну проти Ірану та не підтримувати військову операцію. На його думку, Ізраїль мав би діяти самостійно у цьому конфлікті.

Лукашнко запевняє, що спочатку Білий дім не реагував на його поради, однак у США "вчасно схаменувся" та "прислухався" до його слів.

"Американці — молодці, почали робити те, що я Трампу порадив під час останніх переговорів… Я їм говорю: "Ізраїль хотів повоювати проти Ірану — ну хай воює. Дайте йому воювати. Чого ви туди лізете?"", — сказав Лукашенко.

Білоруський диктатор назвав участь США у військових діях проти Ірану "авантюрою".

Зауважимо, що жодних підтверджень того, що позиція Мінська могла вплинути на політику США або рішення адміністрації Дональда Трампа щодо Ірану, наразі немає. Американська сторона таких заяв не коментувала.

