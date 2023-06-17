У Зеленского ответили на ядерные угрозы Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не является субъектом войны в Украине. Его ядерные угрозы можно назвать лишь анекдотическими заявлениями. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире "24 канала" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Лукашенко не является сегодня субъектом не только глобальной политики, он даже не является субъектом войны в Украине. Лукашенко является странным "братом-близнецом" Медведева, которые должны выполнять функцию "клоунского ВИП-агитационного поезда". Не более, но и не меньше", — заявил советник главы ОП.

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По его словам, белорусский диктатор не понимает возможности ядерного оружия, поэтому делает откровенно несерьезные заявления, пытаясь запугать цивилизованный мир.

По мнению Михаила Подоляка, Лукашенко пытается всячески подыграть России, выполняет то, что говорит Кремль. Фактически цель Лукашенко время от времени забрасывать на информационное поле любые месседжи, тем самым перебивая негативный фон по отношению к РФ.

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