Опасность для ЕС: Ядерное оружие Кремль уже разместил в Калининграде, а возможно и в Крыму

Очередное заявление президента России Путина о размещении тактического ядерного оружия (ТЯЗ) в Беларуси не может оставаться без реакций. Поэтому союзникам следует более энергично реализовывать очередные санкционные меры в отношении Кремля. Тем более что его глава уже разместил ТЯЗ в Калининграде и, возможно, в Крыму. Об этом в Телеэфире заявил основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, пишут "Комментарии".



Российские ядерные боеголовки в слишком рискованной близости не только к Украине, но и НАТО

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“Необходимо иметь в виду, что в Калининграде уже есть ядерное оружие. И велика вероятность того, что в Крыму боеприпасы такого порядка тоже есть. Они там отремонтировали советские склады по хранению ядерного оружия”, — сказал военный.

По словам Романенко, на таких кораблях как затонувший ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота ВМФ России также могло быть размещено ядерное оружие.

“Они очень внимательно отслеживают район, где он был затоплен, а это косвенный показатель того, что там, вероятнее всего, она была. Когда я на нем был, а я был не только на крейсере, но и на американском авианосце, знаю отношение хозяев к тому, где должны ходить и на что должны смотреть гости. Это было когда мы еще не воевали, но Черноморский флот уже был в Крыму, тогда было много признаков того, что там могут быть такого рода вооружения. Говорю это как человек, который был командиром бригады и отвечал за сохранение и обучение расчетов по применению ракет с ядерными боеголовками", — поделился он.

Кроме того, Романко напомнил, что еще до незаконной аннексии Крыма в 2014 году россияне говорили о целесообразности захвата полуострова, чтобы сделать из него военную базу.

"Непотопляемым авианосцем – крепостью от НАТО. Не только Украине угроза, а именно НАТО, но и очередное заявление Путина по поводу такого шага говорит, что на севере уже есть в Калининграде, на юге, возможно, в Крыму, а теперь и посередине в Беларуси. Поэтому реакция должна быть ответна: введение очередных санкций и современные вооружения для Украины, чтобы решительно все это завершить в 2023 году. Такой шанс есть, просто союзникам необходимо это осмыслить и более энергично помогать Украине”, — подчеркнул Игорь Романенко.

Напомним, "Комментарии" писали, что российский империализм застрял в головах россиян: ни один россиянин не может назвать ни одного достижения за 33 года их страны, но они приписывают себе историю других стран, которые были на этой территории.

Речь шла на портале "Комментарии" и о рассказе разведчиков на сколько времени у России хватит сил воевать в Украине.

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