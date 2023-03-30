Опасность для ЕС: Ядерное оружие Кремль уже разместил в Калининграде, а возможно и в Крыму

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Моесеенко Валентина
Очередное заявление президента России Путина о размещении тактического ядерного оружия (ТЯЗ) в Беларуси не может оставаться без реакций. Поэтому союзникам следует более энергично реализовывать очередные санкционные меры в отношении Кремля. Тем более что его глава уже разместил ТЯЗ в Калининграде и, возможно, в Крыму. Об этом в Телеэфире заявил основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, пишут "Комментарии".
Российские ядерные боеголовки в слишком рискованной близости не только к Украине, но и НАТО
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По словам Романенко, на таких кораблях как затонувший ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота ВМФ России также могло быть размещено ядерное оружие.
Кроме того, Романко напомнил, что еще до незаконной аннексии Крыма в 2014 году россияне говорили о целесообразности захвата полуострова, чтобы сделать из него военную базу.
Напомним, "Комментарии" писали, что российский империализм застрял в головах россиян: ни один россиянин не может назвать ни одного достижения за 33 года их страны, но они приписывают себе историю других стран, которые были на этой территории.
Речь шла на портале "Комментарии" и о рассказе разведчиков на сколько времени у России хватит сил воевать в Украине.
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