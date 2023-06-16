Ядерное оружие РФ в Беларуси: появилась реакция США

Госдепартамент США продолжает внимательно наблюдать за ситуацией с перемещением российского тактического ядерного оружия в Беларусь. Как передает издание "Комментарии", об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер.

Лукашенко и Путин. Фото: из открытых источников

Спикер Госдепа отметил, что сейчас США не видят причин для изменения позиций собственных ядерных сил. Также Вашингтон не видит признаков того, что Кремль готовится применить ядерное оружие.

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В то же время Миллер отметил, что, согласившись на размещение ядерного оружия РФ в Беларуси самопровозглашенный президент Александр Лукашенко фактически отдает контроль за страной российскому диктатору Путину.

"Что касается Беларуси, то это еще один пример того, что Лукашенко делает безответственный и провокационный выбор, передавая Кремлю еще больший контроль над Беларусью вопреки воле белорусского народа. А для России это еще один безответственный шаг", – заявил представитель Госдепа.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Китай против размещения ядерного оружия на территории третьих стран. Об этом заявил представитель Китайской Народной Республики (КНР) в Совбезе ООН, явно имея в виду намерение РФ накачать "ядеркой" Республику Беларусь (РБ). Кроме того, Китай призывает сокращать риски ядерной войны и выступает против нападений на атомные станции (похоже, намек на то, что творят россияне в Украине). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чём говорят подобные заявления.



