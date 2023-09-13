Удар по режиму Лукашенко: соседняя страна закрывает пограничный пункт пропуска

Из-за роста миграционного давления Латвия закроет пункт пропуска на границе с Беларусью в Силене. Соответствующий проект на этот счет подготовило Министерство внутренних дел в Риге. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на LETA.

Пограничники устанавливают заборы против белорусских нелегалов. Фото из открытых источников

Согласно информации от пограничников, в последние недели давление нелегальной миграции со стороны Беларуси выросло втрое. За неделю пограничники предотвратили незаконное пересечение границы между Латвией и Беларусью 894 человек. 10 сентября пограничники зафиксировали рекордные 256 нарушителей границы.

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Из-за постоянного давления Латвия решила закрыть один из пограничных пунктов пропуска в Силене, чтобы перевести сотрудников на другие пункты пропуска и усилить контроль над границей с Беларусью.

В пояснительной записке проекта говорится, что такие меры смогут снизить риски со стороны Беларуси, которая поддерживает нелегальную миграцию в Латвию. Кроме того, пограничники отметили, что российское вторжение в Украину, которое поддерживает Лукашенко, является дополнительной мотивацией для Беларуси продолжать усилия по дестабилизации ситуации на государственной границе с Латвией.

В настоящее время между Латвией и Беларусью есть два законных пункта пропуска на дорогах и еще один на железной дороге. Три пункта пропуска были закрыты из-за агрессивного поведения Беларуси по поводу отправки иммигрантов в Латвию в 2021 году.

Кроме того, с 12 сентября транспортные средства с российскими номерами не могут въехать в Латвию из Белоруссии и России. Такое решение принято на основе объяснений Еврокомиссии и заключения МИД Латвии, базирующихся на санкциях против РФ и Беларуси.



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