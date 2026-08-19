Угроза с севера: МИД Украины готовит новую стратегию по Беларуси

Белорусское направление остается источником угрозы для Украины и Европейского Союза, поэтому дипломаты разрабатывают новую стратегию действий в отношении соседнего государства.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Украины работает над созданием отдельного стратегического документа, который будет определять дальнейшие шаги Киева в отношениях с Беларусью. Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил глава ведомства Андрей Сибига.

"Белорусское направление и дальше представляет угрозу нашей безопасности, — заявил министр, очерчивая вызовы на северных границах, — для европейской безопасности". Он также добавил, что Минск является непосредственным участником войны: "Беларусь соответственна за российскую агрессию".

Учитывая это, глава МИД подчеркнул, что действующая белорусская власть во главе с Александром Лукашенко не избежит международного правосудия и должна оставаться под жестким давлением мировых санкций.

Параллельно с этим Киев планирует активнее взаимодействовать с оппонирующим диктатуре белорусским демократическим движением. Для координации этой работы в украинском внешнеполитическом ведомстве уже официально утвердили должность посла по особым поручениям.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Беларусь продолжает наращивать военные способности вблизи украинской границы и разворачивает новую десантно-штурмовую бригаду. В то же время, эти действия не свидетельствуют о формировании силы, способной непосредственно угрожать Украине. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, Минск еще с 2022 года регулярно заявляет о якобы угрозе с украинской стороны. Именно этими утверждениями белорусские власти объясняют усиление военного присутствия на южном направлении и развитие соответствующей инфраструктуры.