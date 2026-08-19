logo

BTC/USD

64465

ETH/USD

1921.41

USD/UAH

44.78

EUR/UAH

51.83

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Угроза с севера: МИД Украины готовит новую стратегию по Беларуси
commentss НОВОСТИ Все новости

Угроза с севера: МИД Украины готовит новую стратегию по Беларуси

Украина разрабатывает новый документ по Беларуси и усиливает работу с ее оппозицией

19 августа 2026, 14:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Белорусское направление остается источником угрозы для Украины и Европейского Союза, поэтому дипломаты разрабатывают новую стратегию действий в отношении соседнего государства.

Угроза с севера: МИД Украины готовит новую стратегию по Беларуси

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Украины работает над созданием отдельного стратегического документа, который будет определять дальнейшие шаги Киева в отношениях с Беларусью. Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил глава ведомства Андрей Сибига.

"Белорусское направление и дальше представляет угрозу нашей безопасности, — заявил министр, очерчивая вызовы на северных границах, — для европейской безопасности". Он также добавил, что Минск является непосредственным участником войны: "Беларусь соответственна за российскую агрессию".

Учитывая это, глава МИД подчеркнул, что действующая белорусская власть во главе с Александром Лукашенко не избежит международного правосудия и должна оставаться под жестким давлением мировых санкций.

Параллельно с этим Киев планирует активнее взаимодействовать с оппонирующим диктатуре белорусским демократическим движением. Для координации этой работы в украинском внешнеполитическом ведомстве уже официально утвердили должность посла по особым поручениям.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Беларусь продолжает наращивать военные способности вблизи украинской границы и разворачивает новую десантно-штурмовую бригаду. В то же время, эти действия не свидетельствуют о формировании силы, способной непосредственно угрожать Украине. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, Минск еще с 2022 года регулярно заявляет о якобы угрозе с украинской стороны. Именно этими утверждениями белорусские власти объясняют усиление военного присутствия на южном направлении и развитие соответствующей инфраструктуры.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости