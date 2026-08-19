Загроза з півночі: МЗС України готує нову стратегію щодо Білорусі

Білоруський напрямок залишається джерелом загрози для України та Європейського Союзу, через що дипломати розробляють нову стратегію дій щодо сусідньої держави.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ України наразі працює над створенням окремого стратегічного документа, який визначатиме подальші кроки Києва у відносинах із Білоруссю. Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив очільник відомства Андрій Сибіга.

"Білоруський напрямок і далі становить загрозу для нашої безпеки, — заявив міністр, окреслюючи виклики на північних кордонах, — для європейської безпеки". Він також додав, що Мінськ є безпосереднім учасником війни: "Білорусь співвідповідальна за російську агресію".

З огляду на це, керівник МЗС підкреслив, що чинна білоруська влада на чолі з Александром Лукашенком не уникне міжнародного правосуддя та повинна залишатися під жорстким тиском світових санкцій.

Паралельно з цим Київ планує активніше взаємодіяти з білоруським демократичним рухом, який опонує диктатурі. Для координації цієї роботи в українському зовнішньополітичному відомстві вже офіційно затвердили посаду посла з особливих доручень.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Білорусь продовжує нарощувати військові спроможності поблизу українського кордону та розгортає нову десантно-штурмову бригаду. Водночас наразі ці дії не свідчать про формування сили, здатної безпосередньо загрожувати Україні. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, Мінськ ще з 2022 року регулярно заявляє про нібито загрозу з українського боку. Саме цими твердженнями білоруська влада пояснює посилення військової присутності на південному напрямку та розвиток відповідної інфраструктури.