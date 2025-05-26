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Кравцев Сергей
На территории Беларуси размещены носители ядерного оружия, однако самого ядерного оружия нет, то же самое касается ракетных комплексов "Орешник". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" рассказал глава внешней разведки Украины Олег Иващенко.
Ядерное оружие. Фото: из открытых источников
По его словам, при этом в Беларуси обустраивают места хранения, готовятся и строят.
Читайте также на портале "Комментарии" — белорусские войска готовы к совместным военным учениям с Россией, но могут заверить все, что "ни на кого нападать не собираются". Такое заявление на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
Также издание "Комментарии" сообщало – Российская Федерация уже давно готова к тому, чтобы заключить не просто перемирие в Украине, а настоящий мир. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве после парада Победы
Белорусский диктатор заверил, что вопрос якобы не в России. Поэтому надо разбираться с другой стороны. Лукашенко добавил, как только американцы с украинцами решат, что нужен мир, европейцы станут в строй и мир наступит.
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