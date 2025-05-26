Угрозы Путина оказались пустышкой: разведка узнали детали о ядерном оружии в Беларуси

На территории Беларуси размещены носители ядерного оружия, однако самого ядерного оружия нет, то же самое касается ракетных комплексов "Орешник". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" рассказал глава внешней разведки Украины Олег Иващенко.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

"Носители есть (ядерного оружия — ред.). Это правда. Есть самолеты, есть ОТКР "Искандер". Но самого ядерного оружия у Беларуси нет. Это факт" – отметил глава внешней разведки Украины.

По его словам, при этом в Беларуси обустраивают места хранения, готовятся и строят.

"Лукашенко говорит, что до конца года у них будет "Орешник". Но это похоже на принятие желаемого за действительное. На сегодня — ничего такого нет, и маловероятно, что появится", — заявил Олег Иващенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — белорусские войска готовы к совместным военным учениям с Россией, но могут заверить все, что "ни на кого нападать не собираются". Такое заявление на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Также издание "Комментарии" сообщало – Российская Федерация уже давно готова к тому, чтобы заключить не просто перемирие в Украине, а настоящий мир. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве после парада Победы

"Что касается перемирия, я могу сказать его (Владимира Путина – ред.) словами. Мы с ним об этом говорили в последний раз в Волгограде. Они готовы к этому. Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить", — сказал Лукашенко журналистам.

Белорусский диктатор заверил, что вопрос якобы не в России. Поэтому надо разбираться с другой стороны. Лукашенко добавил, как только американцы с украинцами решат, что нужен мир, европейцы станут в строй и мир наступит.



