«Украина поступила гадко»: чем Лукашенко «припугнул» официальный Киев

Самопровозглашенному лидеру Республики Беларусь не по душе дипломатическое отношение Украины к авиасообщению между странами. По словам Александра Лукашенко, выступающего перед медицинским персоналом Второй детской больницы Минска, самолетам, летящим через Украину, собираются запретить вход в воздушное пространство Беларуси.

Лукашенко хочет запретить принимать самолеты с Украины. Фото из открытых источников

Информацию сообщает провластный белорусский Telegram-канал "Пул первого".

Все имеющиеся ограничения, установленные украинской властью, Лукашенко считает "гадким поступком". При этом политик отметил, что белорусские медики, несмотря ни на что, продолжают помогать гражданам Украины, оказавшимся у них на лечении.

Сейчас, по словам Лукашенко, из-за существующего запрета на пребывание белорусской авиации над небом Украины самолетам компании "Белавиа" приходится делать 40-минутные крюки, облетая закрытую территорию. Турецкие же пилоты, не имея ограничений, продолжают летать в Беларусь над украинским государством.

Самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что в данный момент власти ведут переговоры о закрытии воздушного пространства для суден, летящих с территории Украины. По его мнению, такой ответ Украина должна получить за установленные ею ограничения. Лукашенко уверен, что если белорусским самолетам приходится летать иным путем, то и все остальные компании также должны перестроить свои рейсы для попадания в Беларусь.

Официальной реакции от украинской власти еще не поступало.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каким образом Александр Лукашенко может подготавливать Республику Беларусь к полноценной войне.

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