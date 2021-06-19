«Украина поступила гадко»: чем Лукашенко «припугнул» официальный Киев

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Вечканова Елена
Самопровозглашенному лидеру Республики Беларусь не по душе дипломатическое отношение Украины к авиасообщению между странами. По словам Александра Лукашенко, выступающего перед медицинским персоналом Второй детской больницы Минска, самолетам, летящим через Украину, собираются запретить вход в воздушное пространство Беларуси.
Лукашенко хочет запретить принимать самолеты с Украины. Фото из открытых источников
Информацию сообщает провластный белорусский Telegram-канал "Пул первого".
Все имеющиеся ограничения, установленные украинской властью, Лукашенко
считает "гадким поступком". При этом политик отметил, что белорусские медики,
несмотря ни на что, продолжают помогать гражданам Украины, оказавшимся у них на
лечении.
Сейчас, по словам Лукашенко, из-за существующего запрета на пребывание белорусской
авиации над небом Украины самолетам компании "Белавиа" приходится делать 40-минутные крюки, облетая закрытую территорию. Турецкие же пилоты, не имея ограничений,
продолжают летать в Беларусь над украинским государством.
Самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что в данный момент власти
ведут переговоры о закрытии воздушного пространства для суден, летящих с
территории Украины. По его мнению, такой ответ Украина должна получить за
установленные ею ограничения. Лукашенко уверен, что если белорусским самолетам
приходится летать иным путем, то и все остальные компании также должны
перестроить свои рейсы для попадания в Беларусь.
Официальной реакции от украинской власти еще не поступало.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каким образом Александр Лукашенко может подготавливать Республику Беларусь к полноценной войне.
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