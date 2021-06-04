У Путина спросили, посадил бы он самолет как Лукашенко: что ответил политик (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Пристальное
внимание многих людей ко всему мира приковано сейчас к происходящему в Беларуси.
Скандальная посадка пассажирского самолета в Минске, связанная с арестом
оппозиционера Романа Протасевича, активно обсуждалась и в России. Несмотря на это, по словам главы
РФ Владимира Путина, данная ситуация является внутренним делом Беларуси.
У Путина спросили, посадил бы он самолет как Лукашенко. Фото: Газета.ру
Именно поэтому
политик считает, что вмешиваться в разбирательство по поводу Протасевича не
должны другие страны. Россия, как отмечает Владимир Путин, остается в стороне
от этого инцидента.
Обсуждать
личность Романа Протасевича и свое отношение к нему российский президент
отказался. Отметил лишь, что ничего о нем не знает и собирается продолжить в
том же духе. А вот Протасевичу он пожелал делать и дальше, что он хочет — хоть
противостоять режиму Александра Лукашенко, хоть что-то другое.
Интересно, что
ведущий международного экономического форума в Санкт-Петербурге, где и происходило
обсуждение белорусского "самолетного кейса", решил задать и другой, еще более
провокационный вопрос.
У Путина
поинтересовались, возможно ли повторение аналогичной минской ситуации, но уже
на территории России. Ведущий поинтересовался, задействовали бы российские
власти свое влияние, чтобы принудить к посадке, к примеру, лайнер Лондон-Таиланд,
чтобы схватить персону, находящуюся в розыске внутри страны.
После
непродолжительной паузы Путин со смешком сказал, что ответа на этот вопрос он
давать не будет. Неоднозначная позиция президента, похоже, понравилась
присутствующим, ведь залом прокатилась волна смеха.
К слову, во время
своего выступления на форуме Владимир Путин также отметил, что, несмотря на
заверения Запада, РФ не причастна к посадке самолета в Беларуси.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в России празднуют новую "газовую" победу — 4 июня финишировали строительные работы над первой ниткой "Северного потока-2", о чем стало известно из заявления российского президента Владимира Путина. Как эту ситуацию оценивают эксперты, узнавайте в нашем материале.
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