У Путина спросили, посадил бы он самолет как Лукашенко: что ответил политик (ВИДЕО)

Пристальное внимание многих людей ко всему мира приковано сейчас к происходящему в Беларуси. Скандальная посадка пассажирского самолета в Минске, связанная с арестом оппозиционера Романа Протасевича, активно обсуждалась и в России. Несмотря на это, по словам главы РФ Владимира Путина, данная ситуация является внутренним делом Беларуси.



У Путина спросили, посадил бы он самолет как Лукашенко. Фото: Газета.ру

Именно поэтому политик считает, что вмешиваться в разбирательство по поводу Протасевича не должны другие страны. Россия, как отмечает Владимир Путин, остается в стороне от этого инцидента.

Обсуждать личность Романа Протасевича и свое отношение к нему российский президент отказался. Отметил лишь, что ничего о нем не знает и собирается продолжить в том же духе. А вот Протасевичу он пожелал делать и дальше, что он хочет — хоть противостоять режиму Александра Лукашенко, хоть что-то другое.

Интересно, что ведущий международного экономического форума в Санкт-Петербурге, где и происходило обсуждение белорусского "самолетного кейса", решил задать и другой, еще более провокационный вопрос.

У Путина поинтересовались, возможно ли повторение аналогичной минской ситуации, но уже на территории России. Ведущий поинтересовался, задействовали бы российские власти свое влияние, чтобы принудить к посадке, к примеру, лайнер Лондон-Таиланд, чтобы схватить персону, находящуюся в розыске внутри страны.

После непродолжительной паузы Путин со смешком сказал, что ответа на этот вопрос он давать не будет. Неоднозначная позиция президента, похоже, понравилась присутствующим, ведь залом прокатилась волна смеха.

К слову, во время своего выступления на форуме Владимир Путин также отметил, что, несмотря на заверения Запада, РФ не причастна к посадке самолета в Беларуси.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в России празднуют новую "газовую" победу — 4 июня финишировали строительные работы над первой ниткой "Северного потока-2", о чем стало известно из заявления российского президента Владимира Путина. Как эту ситуацию оценивают эксперты, узнавайте в нашем материале.

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