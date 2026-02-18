Украина ввела санкции против Лукашенко: Зеленский дал объяснение

Украина ввела пакет персональных санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Александр Лукашенко уже довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти, помогает россиянам обходить санкции мира за эту агрессию, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает свое собственное участие в масштабировании и затягивании войны. — За это будут особые последствия", — сказал он.

Зеленский напомнил, что в 2025 году российские оккупанты в Беларуси развернули систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило ее возможности наносить удары по северным областям Украины. Он добавил, что без такой помощи количество российских ударов по энергетическим объектам и железной дороге в наших регионах было бы меньше.

Президент отметил, что более 3 тысяч предприятий Беларуси "поставлены на службу российской войне" – они поставляют критически важные технику, оборудование и компоненты, в частности, для производства ракет.

"Продолжается и развитие инфраструктуры для размещения на территории Беларуси ракет средней дальности — "Орешника", что является очевидной угрозой не только украинцам, но и всем европейцам", — напомнил Зеленский.

Читайте на портале "Комментарии" — белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что имеет "предложение" для Соединенных Штатов по ситуации в Венесуэле после задержания американскими военными лидера страны Николаса Мадуро.

Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым намекнул на возможность диалога с Вашингтоном.

"Они провели операцию, захватили человека. Ну и что? Они показали всему миру, кто есть кто. Но самое главное, что дальше? Поэтому это до сих пор тема для обсуждения с руководством США. У меня есть предложение по решению этой ситуации. И если они хотят решить эту ситуацию достойно, мы готовы сотрудничать с Дональдом Трампом", – заявил Лукашенко.



