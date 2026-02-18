Украина ввела санкции против Лукашенко: Зеленский дал объяснение

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина ввела пакет персональных санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Зеленский напомнил, что в 2025 году российские оккупанты в Беларуси развернули систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило ее возможности наносить удары по северным областям Украины. Он добавил, что без такой помощи количество российских ударов по энергетическим объектам и железной дороге в наших регионах было бы меньше.
Президент отметил, что более 3 тысяч предприятий Беларуси "поставлены на службу российской войне" – они поставляют критически важные технику, оборудование и компоненты, в частности, для производства ракет.
Читайте на портале "Комментарии" — белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что имеет "предложение" для Соединенных Штатов по ситуации в Венесуэле после задержания американскими военными лидера страны Николаса Мадуро.
Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым намекнул на возможность диалога с Вашингтоном.