Україна ввела санкції проти Лукашенка: Зеленський зробив заяву

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Україна запровадила пакет персональних санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел
Зеленський нагадав, що у 2025 році російські окупанти у Білорусі розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило її можливості завдавати ударів по північних областях України. Він додав, що без такої допомоги кількість російських ударів по енергетичних об'єктах і залізниці в наших регіонах була б меншою.
Президент зазначив, що більш ніж 3 тисячі підприємств Білорусі "поставлені на службу російській війні" – вони постачають критично важливі техніку, обладнання і компоненти, зокрема, для виробництва ракет.
Читайте також на порталі "Коментарі" — білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що має "пропозицію" для Сполучених Штатів щодо ситуації у Венесуелі після затримання американськими військовими лідера країни Ніколаса Мадуро.
Лукашенко на зустрічі з державним секретарем Союзної держави Сергієм Глазьєвим натякнув на можливість діалогу з Вашингтоном.