Україна ввела санкції проти Лукашенка: Зеленський зробив заяву

Україна запровадила пакет персональних санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Олександр Лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади, допомагає росіянам обходити санкції світу за цю агресію, активно виправдовує російську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни. За це будуть особливі наслідки", – йдеться у повідомленні.

Зеленський нагадав, що у 2025 році російські окупанти у Білорусі розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило її можливості завдавати ударів по північних областях України. Він додав, що без такої допомоги кількість російських ударів по енергетичних об'єктах і залізниці в наших регіонах була б меншою.

Президент зазначив, що більш ніж 3 тисячі підприємств Білорусі "поставлені на службу російській війні" – вони постачають критично важливі техніку, обладнання і компоненти, зокрема, для виробництва ракет.

"Триває й розбудова інфраструктури для розміщення на території Білорусі ракет середньої дальності – "Орєшніка", що є очевидною загрозою не тільки для українців, але й для всіх європейців", – нагадав Зеленський.

Лукашенко на зустрічі з державним секретарем Союзної держави Сергієм Глазьєвим натякнув на можливість діалогу з Вашингтоном.

"Вони провели операцію, захопили людину. Ну і що? Вони показали всьому світу, хто є хто. Але найголовніше, що далі? Тому це досі тема для обговорення з керівництвом США. У мене є пропозиція щодо вирішення цієї ситуації. І якщо вони хочуть вирішити цю ситуацію гідно, ми готові співпрацювати з Дональдом Трампом", – заявив Лукашенко.



