"У мене є пропозиція": Лукашенко несподівано звернувся до США

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що має "пропозицію" для Сполучених Штатів щодо ситуації у Венесуелі після затримання американськими військовими лідера країни Ніколаса Мадуро.
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел
Лукашенко на зустрічі з державним секретарем Союзної держави Сергієм Глазьєвим натякнув на можливість діалогу з Вашингтоном.
Лукашенко підкреслив, що вважає президента США Трампа прагматиком і готовий обговорювати з ним подальші кроки щодо Мадуро.
Нагадаємо, що на початку січня США оголосили про проведення операції, внаслідок якої очільник Венесуели Ніколас Мадуро був затриманий і перевезений до Сполучених Штатів. Американська адміністрація звинувачує його у керівництві злочинною мережею, пов’язаною з наркотрафіком до США та готує судовий процес.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Аргентина вимагає від США екстрадиції Ніколаса Мадуро.
Також "Коментарі" писали, що Трамп розповів про нову секретну зброю США, яку використали у Венесуелі, про яку не можна говорити.