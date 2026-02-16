"У мене є пропозиція": Лукашенко несподівано звернувся до США

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що має "пропозицію" для Сполучених Штатів щодо ситуації у Венесуелі після затримання американськими військовими лідера країни Ніколаса Мадуро.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Лукашенко на зустрічі з державним секретарем Союзної держави Сергієм Глазьєвим натякнув на можливість діалогу з Вашингтоном.

"Вони провели операцію, захопили людину. Ну і що? Вони показали всьому світу, хто є хто. Але найголовніше, що далі? Тому це досі тема для обговорення з керівництвом США. У мене є пропозиція щодо вирішення цієї ситуації. І якщо вони хочуть вирішити цю ситуацію гідно, ми готові співпрацювати з Дональдом Трампом", – заявив Лукашенко.

Лукашенко підкреслив, що вважає президента США Трампа прагматиком і готовий обговорювати з ним подальші кроки щодо Мадуро.

"Я думаю, що ми обговоримо це питання. Я не хочу казати, що я тут головний радник і можу вирішити з ним будь-яку проблему. Ні. Але я можу висловити свою точку зору. Він прагматична людина, я теж", – заявив білоруський диктатор, однак не вказав деталі своєї пропозиції.

Нагадаємо, що на початку січня США оголосили про проведення операції, внаслідок якої очільник Венесуели Ніколас Мадуро був затриманий і перевезений до Сполучених Штатів. Американська адміністрація звинувачує його у керівництві злочинною мережею, пов’язаною з наркотрафіком до США та готує судовий процес.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Аргентина вимагає від США екстрадиції Ніколаса Мадуро.

Також "Коментарі" писали, що Трамп розповів про нову секретну зброю США, яку використали у Венесуелі, про яку не можна говорити.