Украинцы жестоко поиздевались над Лукашенко

Украинские пограничники жестоко поиздевались над режимом Александра Лукашенко. На одном из закрытых пограничных переходов с Беларусью вывесили историческое знамя этой страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на белорусский ресурс Nexta.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Украинские военные не впервые трогают белорусских военных и пограничников вблизи Украины. Ранее украинцы повесили чучело российского солдата, которого назвали "Валера", как намек, чтобы белорусы не пересекали украинскую границу. Теперь в сеть попала запись, на которой видно, что военные в украинской форме вывесили два флага: украинский и запрещенный белорусский.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Они установили на границе бело-красно-белый флаг, запрещенный режимом усатого таракана. Уже жду видео с белорусскими пограничниками, которые плачут и жалуются на украинцев. Слава Украине! Живе Беларусь!", — сообщает Nexta .

Бело-красно-белый флаг был официально использован белорусами с образованием их первого государства – Белорусской Народной Республики. Однако эта государственность развалилась с началом Первой мировой войны и последующим миром, разделившим белорусскую территорию между Польшей и Россией.

После объявления независимости бело-красно-белый флаг был официально утвержден символом Беларуси, что не нравилось пророссийско настроенному населению страны. С приходом Лукашенко к власти, был инициирован референдум, на котором 75,1% пришедших на выборы людей высказались за смену флага на старый, похожий на советский. Пока бело-красно-белый флаг запрещен в стране и используется оппозиционными силами.

Ранее портал "Комментарии" писал о "невероятной" операции в Беларуси и на кого был рассчитан спектакль Лукашенко.

Также "Комментарии" сообщал о российском диктаторе, который считает, что его "водили за нос" последние 8 лет.