Украинские разведчики рассказали о болезни Лукашенко

Украинские разведчики подтвердили, что у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко проблемы со здоровьем. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, указав на то, что это не самое интересное.

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

"Да, есть информация о проблемах со здоровьем диктатора, но детализировать не будем. В конце концов здоровье Путина гораздо интереснее для украинцев и всего мира, чем здоровье Лукашенко", — сказал он.

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Напомним, что "Комментарии" информировали о том, чем болен Александр Лукашенко . Белорусский оппозиционер и бывший дипломат Павел Латушко считает, что у Александра Лукашенко может быть больное сердце, а именно инфекционно-аллергический миокардит. Оппозиционер и представитель Объединенного переходного кабинета Павел Латушко поделился информацией из источников о состоянии здоровья президента Беларуси Александра Лукашенко.

Также "Комментарии" сообщали о визите Лукашенко в больницу. В сети несколько дней продолжаются дискуссии о состоянии президента Беларуси Александра Лукашенко, который после парада в Москве на 9 мая имел плохое самочувствие и исчез из публичного пространства на несколько дней. Во время приезда президента Беларуси в столичную больницу на дорогах стояли полицейские патрули, временно перекрывшие проезд по проезжей части. После посещения Лукашенко больницы транспортное движение возобновилось. 14 мая Александр Лукашенко также избежал публичных мер и не явился на церемонии чествования государственных символов Беларуси.

Официальной информации о состоянии здоровья белорусского диктатора Александра Лукашенко до сих пор нет. Однако известно, что он несколько дней не появлялся на публике и упразднил некоторые запланированные встречи.



