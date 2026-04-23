Увеличилась ли угроза повторного наступления из Беларуси: заявление Зеленского

В Кремле очень много больных и фантастических идей, и не хочется, чтобы Беларусь была в них вовлечена. Как сообщает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам.

Наступление с Беларуси

"Об угрозе наступления из Беларуси, смотрите. У русских очень много разных больных и фантастических идей", — сказал президент.

Поэтому, по его словам, очень не хочется, чтобы Белоруссия была вовлечена в эти фантастические идеи, чтобы они превратили в страшную реальность.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что наблюдается якобы подготовка к нападению со стороны Белоруссии. Но, по его словам, по действиям подготовка к нападению от хорошей имитации ничем не отличается. Военный заметил, что подготовка идет, а ресурсов, людей и техники для этого нет.



