logo

BTC/USD

77785

ETH/USD

2328.14

USD/UAH

43.94

EUR/UAH

51.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Беларусь Увеличилась ли угроза повторного наступления из Беларуси: заявление Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Увеличилась ли угроза повторного наступления из Беларуси: заявление Зеленского

Зеленский намекнул, что у россиян много больных и фантастических идей

23 апреля 2026, 14:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Кремле очень много больных и фантастических идей, и не хочется, чтобы Беларусь была в них вовлечена. Как сообщает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам.

Наступление с Беларуси

"Об угрозе наступления из Беларуси, смотрите. У русских очень много разных больных и фантастических идей", — сказал президент.

Поэтому, по его словам, очень не хочется, чтобы Белоруссия была вовлечена в эти фантастические идеи, чтобы они превратили в страшную реальность.

Читайте на портале "Комментарии" — на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным разведки, в приграничной Беларуси происходит развитие дорог к украинской территории и налаживание артиллерийских позиций. В сети сразу активизировались разговоры о возможном повторном наступлении на Украину с территории страны-сателлита РФ. Возможен ли такой сценарий, учитывая, что враг использует тактику тысячи порезов, растягивая фронт? На каком участке фронта наибольшая угроза? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – информация о том, что Россия может вовлечь Беларусь в войну обеспокоила украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал об определенной активности на территории Белоруссии. По данным разведки, в приграничных Белоруссии строят дороги на территории Украины и налаживают артиллерийские позиции.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что наблюдается якобы подготовка к нападению со стороны Белоруссии. Но, по его словам, по действиям подготовка к нападению от хорошей имитации ничем не отличается. Военный заметил, что подготовка идет, а ресурсов, людей и техники для этого нет.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости