Чи збільшилася загроза повторного наступу з Білорусі: заява Зеленського
НОВИНИ

Чи збільшилася загроза повторного наступу з Білорусі: заява Зеленського

Зеленський натякнув, що у росіян багато хворих і фантастичних ідей

23 квітня 2026, 14:55
Кравцев Сергей

У Кремлі дуже багато хворих і фантастичних ідей, й не хочеться, щоб Білорусь була в них втягнута. Як інформує портал "Коментарі" про це президент України Володимир Зеленський заявив журналістам.

"Щодо загрози наступу з Білорусі, дивіться. У рускіх дуже багато різних хворих і фантастичних ідей", — сказав президент.

Тому, за його словами, дуже не хочеться, щоби Білорусь була втягнута в ці фантастичні ідеї, щоб вони перетворили в страшну реальність.

Читайте також на порталі "Коментарі" — днями президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до української території та налагодження артилерійських позицій. У мережі відразу активізувалися розмови про можливий повторний наступ на Україну з території країни-сателіта РФ. Чи можливий такий сценарій, враховуючи, що ворог використовує тактику тисячі порізів, розтягуючи фронт? На якій ділянці фронту наразі найбільша загроза? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – інформація про те, що Росія може втягнути Білорусь у війну занепокоїла українців. Президент України Володимир Зеленський повідомляв про певну активність на території Білорусі. За даними розвідки, у прикордонні Білорусі розбудовують дороги до території України та налагоджують артилерійські позиції.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що спостерігається  нібито підготовка до нападу зі сторони Білорусі. Але, за його словами, по діях підготовка до нападу від гарної імітації нічим не відрізняється. Військовий зауважив, що підготовка йде, а ресурсів, людей і техніки для цього немає.




