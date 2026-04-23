Чи збільшилася загроза повторного наступу з Білорусі: заява Зеленського

У Кремлі дуже багато хворих і фантастичних ідей, й не хочеться, щоб Білорусь була в них втягнута. Як інформує портал "Коментарі" про це президент України Володимир Зеленський заявив журналістам.

Наступ з Білорусі

"Щодо загрози наступу з Білорусі, дивіться. У рускіх дуже багато різних хворих і фантастичних ідей", — сказав президент.

Тому, за його словами, дуже не хочеться, щоби Білорусь була втягнута в ці фантастичні ідеї, щоб вони перетворили в страшну реальність.

президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до української території та налагодження артилерійських позицій. У мережі відразу активізувалися розмови про можливий повторний наступ на Україну з території країни-сателіта РФ. Чи можливий такий сценарій, враховуючи, що ворог використовує тактику тисячі порізів, розтягуючи фронт? На якій ділянці фронту наразі найбільша загроза?

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що спостерігається нібито підготовка до нападу зі сторони Білорусі. Але, за його словами, по діях підготовка до нападу від гарної імітації нічим не відрізняється. Військовий зауважив, що підготовка йде, а ресурсів, людей і техніки для цього немає.



