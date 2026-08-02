В 40 км от границы с Украиной: Беларусь разворачивает новую десантно-штурмовую бригаду

Беларусь начала формирование новой десантно-штурмовой бригады, которая будет дислоцироваться вблизи Гомеля, то есть примерно в 40 километрах от украинской границы. Об этом заявил командующий Сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Ильюкевич в эфире ведомственного телеканала "ВоенТВ".

Беларусь формирует новую бригаду у границы с Украиной. Фото из открытых источников

Александр Ильюкевич заявил, что создание нового военного соединения вблизи границы Украины уже продолжается. На первом этапе сформирован один батальон, а к концу года планируется развернуть еще один. Одновременно белорусское командование комплектует подразделения боевого обеспечения, артиллерии, противовоздушной обороны и разведки.

"Мы уже приступили к формированию воинских частей, сформирован один батальон. В этом году мы формируем еще батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные подразделения, разведывательные", — заявил Ильюкевич.

Командующий также сообщил, что для новой бригады уже назначен офицерский состав и продолжается комплектование личного состава. Помимо боевых батальонов, в ее структуру войдут артиллерийские, зенитные и разведывательные подразделения, а также части снабжения.

Местом постоянной дислокации станет район вблизи Гомеля — одного из крупнейших городов юго-востока Беларуси, расположенного недалеко от украинской границы. Именно это направление после начала полномасштабной войны России против Украины остается одним из наиболее внимательно контролируемых украинскими военными.

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