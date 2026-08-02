За 40 км від кордону з Україною: Білорусь розгортає нову десантно-штурмову бригаду

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Slava Kot
Білорусь розпочала формування нової десантно-штурмової бригади, яка дислокуватиметься поблизу Гомеля, тобто приблизно за 40 кілометрів від українського кордону. Про це заявив командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі Олександр Ільюкевич в ефірі відомчого телеканалу "ВоєнТВ".
Білорусь формує нову бригаду біля кордону з Україною. Фото з відкритих джерел
Олександр Ільюкевич заявив, що створення нового військового з'єднання поблизу з кордоном України вже триває. На першому етапі сформовано один батальйон, а до кінця року планують розгорнути ще один. Одночасно білоруське командування комплектує підрозділи бойового забезпечення, артилерії, протиповітряної оборони та розвідки.
Командувач також повідомив, що для нової бригади вже призначено офіцерський склад і триває комплектування особового складу. Крім бойових батальйонів, до її структури увійдуть артилерійські, зенітні та розвідувальні підрозділи, а також частини забезпечення.
Місцем постійної дислокації стане район поблизу Гомеля — одного з найбільших міст південного сходу Білорусі, яке розташоване неподалік українського кордону. Саме цей напрямок після початку повномасштабної війни Росії проти України залишається одним з найбільш уважно контрольованих українськими військовими.