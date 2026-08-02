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За 40 км від кордону з Україною: Білорусь розгортає нову десантно-штурмову бригаду

У Білорусі поблизу Гомеля формують нову десантну бригаду недалеко від українського кордону.

2 серпня 2026, 17:40
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Slava Kot

Білорусь розпочала формування нової десантно-штурмової бригади, яка дислокуватиметься поблизу Гомеля, тобто приблизно за 40 кілометрів від українського кордону. Про це заявив командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі Олександр Ільюкевич в ефірі відомчого телеканалу "ВоєнТВ".

За 40 км від кордону з Україною: Білорусь розгортає нову десантно-штурмову бригаду

Білорусь формує нову бригаду біля кордону з Україною. Фото з відкритих джерел

Олександр Ільюкевич заявив, що створення нового військового з'єднання поблизу з кордоном України вже триває. На першому етапі сформовано один батальйон, а до кінця року планують розгорнути ще один. Одночасно білоруське командування комплектує підрозділи бойового забезпечення, артилерії, протиповітряної оборони та розвідки.

"Ми вже приступили до формування військових частин, сформовано один батальйон. Цього року ми формуємо ще батальйон, підрозділи бойового забезпечення, артилерійські, зенітні підрозділи, розвідувальні", — заявив Ільюкевич.

Командувач також повідомив, що для нової бригади вже призначено офіцерський склад і триває комплектування особового складу. Крім бойових батальйонів, до її структури увійдуть артилерійські, зенітні та розвідувальні підрозділи, а також частини забезпечення.

Місцем постійної дислокації стане район поблизу Гомеля — одного з найбільших міст південного сходу Білорусі, яке розташоване неподалік українського кордону. Саме цей напрямок після початку повномасштабної війни Росії проти України залишається одним з найбільш уважно контрольованих українськими військовими.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Лукашенка раптово здивували заявою про загрозуз боку України.



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