В Беларусь прибыл самолет, наводящий на целые российские истребители: что происходит (ВИДЕО)

14 декабря на территорию Беларуси вошел самолет дальнего радиолокационного обнаружения военно-космических сил РФ. Именно они наводят на целые истребители-ракетоносители РФ. Об этом сообщает Telegram-канал "Белорусский Гаюн".

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения военно-космических сил РФ (фото из открытых источников)

"Борт ДРЛВ А-50У ВКС РФ "Сергей Атаянц" с регистрационным номером RF-93966 зашел на посадку на аэродром в Мачулищах около 14:27 по киевскому времени", — говорится в сообщении аналитиков.

Специалисты из белорусской мониторинговой группы отмечают, что именно такой российский борт под номером RF-93966 уже прилетал в Беларусь в феврале 2022 года.

Следовательно, 14 декабря украинцы не должны игнорировать сигналы воздушной тревоги. Ведь именно такого типа самолеты РФ использует, чтобы предоставлять точки для ударов пилотам российских истребителей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что со стороны Беларуси снова неспокойно . Минобороны Республики Беларусь (РБ) приступило к внезапной проверке боевой готовности вооруженных сил. Кроме того, в РБ слетаются российские истребители МиГ-31К — носители гиперзвуковых ракет "Кинжал". Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко напоминает, что с РБ у нас достаточно протяженная граница, которая составляет более тысячи километров. По его словам, главная проблема – состояние постоянной угрозы открытия северного фронта, что заставляет нас держать там значительные силы и средства. С этой целью белорусской армией проводятся постоянные учения (с весны), а теперь объявлена еще и очередная проверка боеспособности. В то же время, продолжает эксперт, количество белорусских боеготовых военнослужащих — 6-7 батальонных тактических групп (каждая БТГ — от 800 до 1000 человек). Даже если их разбивать 50 на 50 россиян, это не те силы, с которыми можно идти в открытую атаку на Украину.

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