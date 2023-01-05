В Беларусь прибыла очередная партия военной техники: К чему снова готовится Лукашенко

В Белоруссию продолжают прибывать новые БТР-82A, БТР-80К, бронированные медицинские и ремонтно-эвакуационные машины. В Минобороны Беларуси утверждают, что это плановые поставки для перевооружения белорусской армии, пишут "Комментарии".



Поставки для перевооружения белорусской армии

С прибывающими подразделениями на полигонах ВС РБ планируют проводить "меры боевого согласования". В сообщении министерства отмечается, что это происходит "в рамках обеспечения военной безопасности союзного государства". Кроме того, для повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил обеих стран планируется проведение совместного лётно-тактического обучения. Более того, заявляют, что от российской стороны в учениях примет участие военное формирование воздушно-космических сил.

"Совместная подготовка белорусской и российской составляющих региональной группировки войск (сил) носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все обеспечивающие системы", — говорится в сообщении.

Говорят, таков у них план перевооружения. А накануне опрокинули в Беларусь российский самолет ДРЛО А-50У, помогающий наводить цели для воздушных атак.

Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что враг использует самолеты такого типа давно. С его помощью оккупанты осуществляют радиолокационную разведку на территории Украины. В прошлый раз этот борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года – в день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как писали "Комментарии", - в Беларуси проводятся мероприятия по переводу из мирного на военное время. Они проходят в рамках "внезапной проверки" войск, которая, очевидно, продолжает продолжаться на территории страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!