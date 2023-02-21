В Беларуси формируют «народное ополчение»: Из кого и сколько планируют набрать

В Беларуси заявили о создании так называемого "народного ополчения", в которое могут привлечь по меньшей мере в начале 100-150 тысяч человек, пишут "Комментарии". В ходе заседания в РБ был рассмотрен проект закона “О народном ополчении”. Этот документ, как пишет БелТА, разработан министерством обороны вместе с министерством внутренних дел Белоруссии.



В Беларуси формируют «народное ополчение»

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“Я уже не раз говорил: каждый мужчина (да и не только мужчина) должен уметь как минимум обращаться с оружием. Хотя бы для того чтобы в случае необходимости защитить свою семью, свой дом, родной уголок земли и, если понадобится, страну”, – заявил самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко на заседании совета безопасности.

По словам же главы белорусского минобороны Виктора Хренина, в "народное ополчение" могут привлечь 100-150 тысяч человек. Вместе с тем, в белорусском министерстве обороны не исключают, что численность может быть и существенно больше.

“У нас достаточно мобилизационного ресурса, который состоит на учете в наших военных комиссариатах. Мы провели проверку и видим, что они не все будут задействованы по мобилизационному плану”, – заявил Хренин.

Еще один интересный момент следует из слов главы оборонного ведомства: "добровольцами" могут стать те люди, которые не прошли военную подготовку, в том числе и женщины. Для всех таких неофитов даже предусмотрели кратковременные курсы подготовки.

“Мы за короткий промежуток времени способны научить людей. Как при создании народного ополчения, так и к созданию в мирное время", – сказал Хренин.

Еще весной прошлого года Александр Лукашенко дал поручение создать в стране так называемое "народное ополчение", якобы для усиления обороны страны.

Напомним, как писали "Комментарии" ранее, провозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мобилизацию в его стране никто не объявлял и в ближайшее время таких решений не планируется, поэтому "белорусы могут быть спокойными". При этом белорусский диктатор не отрицал, что к войне в РБ готовятся.