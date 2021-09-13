logo
Русский Українська

BTC/USD

45886.07

ETH/USD

3333.75

LTC/USD

216.90

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Беларусь В Беларуси хотят установить на границе с Украиной тяжелую технику
commentss НОВОСТИ Все новости

В Беларуси хотят установить на границе с Украиной тяжелую технику

Беларусь договорилась с Россией о нескольких десятках поставок вооружения

сегодня, 14:45
Автор:

Козлова Альбіна

Беларусь будет укреплять свои границы от соседей с юга, отметил глава государства Александр Лукашенко в своей речи перед СМИ на территории Обуз-Лесновского полигона под Барановичами. Об этом сообщает местное издание "БЕЛТА".

В Беларуси хотят установить на границе с Украиной тяжелую технику

В Беларуси хотят укрепить границы, фото из открытых источников

Белорусский лидер ожидает поставок из союзной России зенитных ракетных комплексов C-400. Также он отметил, что западные границы страны укреплены комплексами С-300, а вот южное направление незащищеное.

"Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и русскими обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... мы должны готовиться — 1200 км границы с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. Мы (с Владимиром Путиным — примеч. ред.) вели как раз речь о том, что С-400 нам как раз пригодится ", — подчеркнул Лукашенко.
По его словам, Путин дал поручение министру обороны РФ отработать вопросы доставки комплексов в Беларусь. К 2025 году из России Беларусь получит вертолеты, самолеты и вооружение ПВО.

Александр Лукашенко также провел параллель с событиями 1941 года, когда, по его словам, за несколько месяцев вражеские войска захватили Беларусь и подчеркнул, что все это вооружение исключительно для защиты государства.

"Мы хотим быть заранее готовы, и суть этого — современные учения. Мы не направляем свои ракеты на сопредельные государства, наши самолеты не определяют цели для нанесения удара на их территории и прочее. Мы готовимся защищать свою землю. Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны", — отметил Лукашенко.

Портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко ждет военную технику для вооружения страны с РФ.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.belta.by/president/view/belarus-planiruet-zakupku-rossijskogo-vooruzhenija-bolee-chem-na-1-mlrd-459424-2021/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ