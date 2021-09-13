В Беларуси хотят установить на границе с Украиной тяжелую технику

Беларусь будет укреплять свои границы от соседей с юга, отметил глава государства Александр Лукашенко в своей речи перед СМИ на территории Обуз-Лесновского полигона под Барановичами. Об этом сообщает местное издание "БЕЛТА".

В Беларуси хотят укрепить границы, фото из открытых источников

Белорусский лидер ожидает поставок из союзной России зенитных ракетных комплексов C-400. Также он отметил, что западные границы страны укреплены комплексами С-300, а вот южное направление незащищеное.



"Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и русскими обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... мы должны готовиться — 1200 км границы с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. Мы (с Владимиром Путиным — примеч. ред.) вели как раз речь о том, что С-400 нам как раз пригодится ", — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, Путин дал поручение министру обороны РФ отработать вопросы доставки комплексов в Беларусь. К 2025 году из России Беларусь получит вертолеты, самолеты и

вооружение ПВО.

Александр Лукашенко также провел параллель с событиями 1941 года, когда, по его словам, за несколько месяцев вражеские войска захватили Беларусь и подчеркнул, что все это вооружение исключительно для защиты государства.

"Мы хотим быть заранее готовы, и суть этого — современные учения. Мы не направляем свои ракеты на сопредельные государства, наши самолеты не определяют цели для нанесения удара на их территории и прочее. Мы готовимся защищать свою землю. Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны", — отметил Лукашенко.

Портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко ждет военную технику для вооружения страны с РФ.

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