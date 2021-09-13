В Беларуси хотят установить на границе с Украиной тяжелую технику

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Козлова Альбіна
Беларусь будет укреплять свои границы от соседей с юга, отметил глава государства Александр Лукашенко в своей речи перед СМИ на территории Обуз-Лесновского полигона под Барановичами. Об этом сообщает местное издание "БЕЛТА".
В Беларуси хотят укрепить границы, фото из открытых источников
Белорусский лидер ожидает поставок из союзной России зенитных ракетных комплексов C-400. Также он отметил, что западные границы страны укреплены комплексами С-300, а вот южное направление незащищеное.
Александр Лукашенко также провел параллель с событиями 1941 года, когда, по его словам, за несколько месяцев вражеские войска захватили Беларусь и подчеркнул, что все это вооружение исключительно для защиты государства.
Портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко ждет военную технику для вооружения страны с РФ.
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