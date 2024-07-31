В Беларуси испугались российских "Шахедов": зачем поднимали в небо истребитель

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Кравцев Сергей
Белорусские мониторинговые каналы зафиксировали вероятное вхождение российских "Шахедов" на территорию РБ, где из-за угрозы подняли истребитель. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Беларуски Гаюн".
Беспилотник. Фото: из открытых источников
По информации "Беларуски Гаюн", на аэродроме "Барановичи" был поднят в воздух истребитель ВВС РБ. Полет, вероятно, связан с перехватом российского беспилотника Shahed-136/131, отмечали аналитики.
Также, по данным издания, во вторник утром на аэродром "Лунинец" прилетели 2 вертолета Ми-8 ВВС РБ.
Гаюн напоминает, что с 15 июля на аэродроме "Бобруйск" практически ежедневно дежурили вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС РБ. Причиной якобы является стремление сократить подлетное время до границы с Украиной для перехвата российских "Шахедов", залетающих в Беларусь.
Позже издание добавило, что еще несколько "Шахедов" могли зайти в Беларусь.
Стоит отметить, 13 июля российский "Шахед" уже заходил в Беларусь в 3 часа ночи и пролетел более 350 километров, для перехвата поднимали вертолет и истребитель.
Войска России ночью совершили одну из самых массированных атак Украины дронами. Главной целью стал Киев. Атака стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству применяемых БПЛА.
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Medkot
сегодня, 07:23
Ти диви! А! Білоруси, таки, додумалися, що можна збивати мопеди з винищувача, або з гелікоптера. Цікаво, а скількі ще треба часу, щоб командування українських ВПС дійшло до подібної думки? Фашисти у другу світову знайшли засоби для боротьби з нічними атаками ПО-2. Тобто, прецендент був, а на дворі зараз 21 сторічча... Складається враження, що з історіі наш генералітет знає лише козаччину. Нажаль.