В Беларуси испугались российских "Шахедов": зачем поднимали в небо истребитель

Белорусские мониторинговые каналы зафиксировали вероятное вхождение российских "Шахедов" на территорию РБ, где из-за угрозы подняли истребитель. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Беларуски Гаюн".

Беспилотник. Фото: из открытых источников

По информации "Беларуски Гаюн", на аэродроме "Барановичи" был поднят в воздух истребитель ВВС РБ. Полет, вероятно, связан с перехватом российского беспилотника Shahed-136/131, отмечали аналитики.

Также, по данным издания, во вторник утром на аэродром "Лунинец" прилетели 2 вертолета Ми-8 ВВС РБ.

"Маловероятно, что их прилет связан с ожиданием российской ракетной атаки по территории Украины", – говорится в публикации.

Гаюн напоминает, что с 15 июля на аэродроме "Бобруйск" практически ежедневно дежурили вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС РБ. Причиной якобы является стремление сократить подлетное время до границы с Украиной для перехвата российских "Шахедов", залетающих в Беларусь.

"Выбор аэродрома "Бобруйск" является неслучайным, поскольку он ближе всего расположен к границе", – добавляет белорусское издание.

"С 26 июля мы не фиксировали прилетов вертолетов ВВС РБ на аэродром „Бобруйск". Возможно, военные перестали видеть угрозу новых прилетов российских Shahed-136/131 в Беларусь. Судя по всему, угроза все-таки сохранилась", – отметили аналитики.

Позже издание добавило, что еще несколько "Шахедов" могли зайти в Беларусь.

Стоит отметить, 13 июля российский "Шахед" уже заходил в Беларусь в 3 часа ночи и пролетел более 350 километров, для перехвата поднимали вертолет и истребитель.

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