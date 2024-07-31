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В Беларуси испугались российских "Шахедов": зачем поднимали в небо истребитель

Беларусь подняла истребитель из-за вероятной угрозы российских "Шахедов"

сегодня, 07:50
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Кравцев Сергей

Белорусские мониторинговые каналы зафиксировали вероятное вхождение российских "Шахедов" на территорию РБ, где из-за угрозы подняли истребитель. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Беларуски Гаюн".

В Беларуси испугались российских "Шахедов": зачем поднимали в небо истребитель

Беспилотник. Фото: из открытых источников

По информации "Беларуски Гаюн", на аэродроме "Барановичи" был поднят в воздух истребитель ВВС РБ. Полет, вероятно, связан с перехватом российского беспилотника Shahed-136/131, отмечали аналитики.

Также, по данным издания, во вторник утром на аэродром "Лунинец" прилетели 2 вертолета Ми-8 ВВС РБ.

"Маловероятно, что их прилет связан с ожиданием российской ракетной атаки по территории Украины", – говорится в публикации.

Гаюн напоминает, что с 15 июля на аэродроме "Бобруйск" практически ежедневно дежурили вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС РБ. Причиной якобы является стремление сократить подлетное время до границы с Украиной для перехвата российских "Шахедов", залетающих в Беларусь.

"Выбор аэродрома "Бобруйск" является неслучайным, поскольку он ближе всего расположен к границе", – добавляет белорусское издание.

"С 26 июля мы не фиксировали прилетов вертолетов ВВС РБ на аэродром „Бобруйск". Возможно, военные перестали видеть угрозу новых прилетов российских Shahed-136/131 в Беларусь. Судя по всему, угроза все-таки сохранилась", – отметили аналитики.

Позже издание добавило, что еще несколько "Шахедов" могли зайти в Беларусь.

Стоит отметить, 13 июля российский "Шахед" уже заходил в Беларусь в 3 часа ночи и пролетел более 350 километров, для перехвата поднимали вертолет и истребитель.

Войска России ночью совершили одну из самых массированных атак Украины дронами. Главной целью стал Киев. Атака стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству применяемых БПЛА.

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Обсуждения

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Medkot

сегодня, 07:23

Ти диви! А! Білоруси, таки, додумалися, що можна збивати мопеди з винищувача, або з гелікоптера. Цікаво, а скількі ще треба часу, щоб командування українських ВПС дійшло до подібної думки? Фашисти у другу світову знайшли засоби для боротьби з нічними атаками ПО-2. Тобто, прецендент був, а на дворі зараз 21 сторічча... Складається враження, що з історіі наш генералітет знає лише козаччину. Нажаль.


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