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В Беларуси массово лишают аккредитации журналистов из иностранных СМИ

Журналистов депортируют из Беларуси

сегодня, 14:11
Автор:

Татьяна Веремеева

Белорусская межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере массово лишает аккредитации МИД сотрудников иностранных средств массовой информации. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на данные белорусских СМИ.

Известно, что аккредитации уже лишили журналистов съемочной группы немецкого телеканала ARD. Российских представителей съемочной группы должны депортировать из страны, а в отношении белорусского гражданина составили протокол за "участие в массовой акции". Кроме того, аккредитации лишились журналисты BBC, Reuters, AFP и "Радио Свобода", а также сотрудники Associated Press, RFI и программы "Настоящее время".

В Беларуси массово лишают аккредитации журналистов из иностранных СМИ

Ранее "Комментарии" писали, что в столице Беларуси, в Минске, на площади Свободы задержали около двух десятков журналистов. В МВД страны заявили, что их не задержали, а доставили в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов. По данным издания TUT.by, журналистов посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. В пресс-службе МВД Беларуси заявили, что журналистов задержали якобы для проверки документов. Журналистов зарегистрированных СМИ, а также иностранных журналистов, аккредитованных при Министерстве иностранных дел должны отпустить.


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