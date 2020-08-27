В Минске массово задерживают журналистов: в МВД Беларуси прокомментировали ситуацию

В столице Беларуси, в Минске, на площади Свободы задержали около двух десятков журналистов. В МВД страны заявили, что их не задержали, а доставили в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов. Об этом сообщает TUT.by.



По данным издания, журналистов посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. В пресс-службе МВД Беларуси заявили, что журналистов задержали якобы для проверки документов. Журналистов зарегистрированных СМИ, а также иностранных журналистов, аккредитованных при Министерстве иностранных дел должны отпустить.

Протесты в Беларуси. Фото: TUT.BY

Среди задержанных были журналисты изданий "Радио Свобода", Reuters, "Наша Нiва", TUT.BY, AP, БелаПАН, "Белсат",ТАСС, РИА Новости, "Комсомольская правда" в Беларуси и ВВС.

Ранее "Комментарии" писали, что премьер-министры и министры иностранных дел стран Балтии планировали визит в Минск, чтобы встретиться с представителями власти и оппозиции для урегулирования политического кризиса в стране. Но канцелярия правительства и МИД Беларуси отказали им в визите.

Напомним, боевики незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий отправляют в Беларусь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!