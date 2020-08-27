В Минске массово задерживают журналистов: в МВД Беларуси прокомментировали ситуацию

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Татьяна Веремеева
В столице Беларуси, в Минске, на площади Свободы задержали около двух
десятков журналистов. В МВД страны заявили, что их не задержали, а доставили в Октябрьское
РУВД города Минска для проверки документов. Об этом сообщает TUT.by.
По данным издания, журналистов посадили в микроавтобус и
увезли в неизвестном направлении. В пресс-службе МВД Беларуси заявили, что
журналистов задержали якобы для проверки документов. Журналистов
зарегистрированных СМИ, а также иностранных журналистов, аккредитованных при
Министерстве иностранных дел должны отпустить.
Протесты в Беларуси. Фото: TUT.BY
Среди задержанных были журналисты изданий "Радио Свобода", Reuters, "Наша Нiва", TUT.BY, AP, БелаПАН, "Белсат",ТАСС, РИА Новости, "Комсомольская правда" в Беларуси и ВВС.
Ранее "Комментарии" писали, что премьер-министры и министры
иностранных дел стран Балтии планировали визит в Минск, чтобы встретиться с
представителями власти и оппозиции для урегулирования политического кризиса в
стране. Но канцелярия правительства и МИД Беларуси отказали
им в визите.
Напомним, боевики незаконных вооруженных формирований с
оккупированных территорий отправляют
в Беларусь.
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