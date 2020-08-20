В Беларуси начали расследовать уголовное дело о захвате власти

В Беларуси расследуют уголовное дело о “Захвате власти”. Его возбудили после создания оппозиционерами Координационного совета - об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, - ред.)", — говорит Конюк.

В свою очередь, руководители Координационного совета, который предполагает мирную передачу власти президентом Александром Лукашенко, обвинения генпрокурора о "захвате власти" опровергли. Дескать, нацбезопасности их работа не угрожает, а возбуждение дела, по мнению оппозиционеров, является политическим преследованием.

Напомним, белорусская оппозиция в разгар митингов и забастовок во всех городах будет добиваться повторных президентских выборов. Как заявила член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, новое голосование должно быть проведено в кратчайшие сроки, однако с обновленным составом ЦИК. По словам Колесниковой, препятствий для участия во всенародном голосовании Александра Лукашенко они не видят.





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