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В Беларуси нашли объяснение появлению ракетного полка возле Украины

В Беларуси снова видят в Украине угрозу и готовятся ей противостоять

сегодня, 15:02
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Автор:

Кравцев Сергей

В Минобороны Беларуси попытались объяснить, зачем они сформировали новый зенитный ракетный полк недалеко от границ с Украиной. Там придумали, что реагируют на возможную "непредсказуемость" со стороны украинской стороны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении министра обороны Беларуси Виктора Хренина, которого цитирует белорусское государственное информагентство "Белта".

В Беларуси нашли объяснение появлению ракетного полка возле Украины

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Фото: mil.by

В манере пропагандистов режима Лукашенко он начал нести пургу, что у белорусских границ в Украине "растет военный потенциал", поскольку "Запад накачивает украинцев оружием".


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"Руководство Украины проявляет непредсказуемость своих действий. Мы вынуждены действовать адекватно тем вызовам и угрозам, которые могут возникнуть в рамках безопасности нашей страны. Поэтому было принято решение на базе существующей воинской части в Лунинце создать новый зенитный ракетный полк", — заявил Хренин.

Стоит отметить, сегодня в Министерстве обороны Беларуси сообщили, что сформировали новый зенитный ракетный полк, который разместили в Лунинце, сравнительно недалеко от границы с Украиной, а именно близко на расстоянии в 50-60 км от Ровенской области.

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Источник: https://www.belta.by/regions/view/hrenin-o-novom-zenitnom-raketnom-polke-v-lunintse-adekvatno-reagiruem-na-vyzovy-557041-2023/
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