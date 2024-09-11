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В Беларуси обвинили игру Pokemon Go в сборе секретной информации о военных объектах

Белорусские военные утверждают, что ловля покемонов – это игровая форма сбора секретной информации.

сегодня, 16:05
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Slava Kot

Начальник отдела главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Александр Иванов заявил, что на территорию Беларуси собирали разведывательную информацию с помощью популярной игры Pokemon Go. По его словам, покемоны чаще всего были на местах военных объектов.

В Беларуси обвинили игру Pokemon Go в сборе секретной информации о военных объектах

В Беларуси обвинили игру в Pokemon Go. Фото из открытых источников

Представитель Минобороны Беларуси Александр Иванов во время выступления на ток-шоу "По сути" обсудил безопасность в стране, указав, что сбор разведывательных данных ведется активно уже давно. По его словам, следует обращать внимание не только на подготовленных агентов, но и возможность игровой формы для сбора секретной информации.

"Мы не учитываем игровую форму. И говорить о том, что интерес вот сейчас проснулся, а раньше его не было, я не был бы столь категоричен", — говорит Иванов.

Белорусский военный в пример поставил популярную игру о покемонах, которая, по его мнению, могла быть одним из механизмов сбора разведданных.

"Возьмем игру Pokemon Go, да? Лет там десять назад она была очень популярна. В чем заключался смысл? Все подростки, дети сидели на каком-то приложении, включаешь камеру, дополненная реальность, и ищешь каких-то редких покемонов, собираешь в коллекцию" — рассказывает Иванов.

По его словам, больше всего покемонов было на территории 50-й авиационной базы, где расположена взлетно-посадочная полоса и большое количество военной авиационной техники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о хитром плане Путина относительно постоянных залетов российских дронов на территорию Беларуси.

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Источник: https://ctv.by/news/obshestvo/bolshe-vsego-pokemonov-bylo-u-aviabazy-kak-s-pomoshyu-igry-dobyvali-razveddannye
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