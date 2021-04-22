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В Беларуси объявили в розыск чемпионку мира по плаванию

Прокурор Беларуси санкционировал против Герасимени и Опейкина меру пресечения в виде заключения под стражу

сегодня, 21:39
Автор:

Ольга Чародий

Следственный комитета (СК) Беларуси объявил в розыск чемпионку мира по плаванию Александру Герасименю и исполнительного директора Фонда спортивной солидарности Александра Опейкина.

В Беларуси объявили в розыск чемпионку мира по плаванию

Александра Герасименя (фото из открытых источников)

В заявлении СК говорится, что обвиняемые высказывали призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности страны, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет.

"В интернете и средствах массовой информации обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", -  говорится в сообщении.

Прокурор санкционировал против Герасимени и Опейкина меру пресечения в виде заключения под стражу. Указанные лица объявлены в розыск, расследование уголовного дела против них продолжается.

Напомним, переговоры насчет войны на Донбассе в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) зашли в тупик. В отечественной делегации ищут выход из затруднительной ситуации.

По словам руководителя делегации Леонида Кравчука, им может стать смена страны-площадки для встреч ТКГ. Первый президент Украины называет Беларусь "подкаблучной" страной для Российской Федерации. Именно поэтому члены отечественной делегации отказываются от предоставленных Александром Лукашенко и его правительством услуг для работы ТКГ.

По мнению Леонида Кравчука, в РБ отсутствует понятие демократии, к тому же сам Лукашенко постоянно дискредитирует Украину в своих выступлениях. Заменой для Беларуси, по словам руководителя украинской делегации в ТКГ, могла бы стать Польша. Это государство Кравчук рассматривает как демократическое и при этом нейтральное. 

Ранее стало известно, что в Беларуси появится белорусско-российский учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО. На его базе будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач.




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Источник: https://t.me/skgovby/4387
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