В Беларуси объявили в розыск чемпионку мира по плаванию

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Ольга Чародий
Следственный комитета (СК) Беларуси объявил в розыск
чемпионку мира по плаванию Александру Герасименю и исполнительного директора
Фонда спортивной солидарности Александра Опейкина.
Александра Герасименя (фото из открытых источников)
В заявлении СК говорится, что обвиняемые высказывали призывы к
совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности
страны, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной
компьютерной сети Интернет.
Прокурор санкционировал против Герасимени и Опейкина меру пресечения в виде заключения под стражу. Указанные лица объявлены в розыск, расследование уголовного дела против них продолжается.
Напомним, переговоры насчет войны на Донбассе в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) зашли в тупик. В отечественной делегации ищут выход из затруднительной ситуации.
По словам руководителя делегации Леонида Кравчука, им может стать смена страны-площадки для встреч ТКГ. Первый президент Украины называет Беларусь "подкаблучной" страной для Российской Федерации. Именно поэтому члены отечественной делегации отказываются от предоставленных Александром Лукашенко и его правительством услуг для работы ТКГ.
По мнению Леонида Кравчука, в РБ отсутствует понятие демократии, к тому же сам Лукашенко постоянно дискредитирует Украину в своих выступлениях. Заменой для Беларуси, по словам руководителя украинской делегации в ТКГ, могла бы стать Польша. Это государство Кравчук рассматривает как демократическое и при этом нейтральное.
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