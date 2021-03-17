Беларусь создаст совместный с Россией центр подготовки войск ВВС: при чем здесь Украина

Стало известно, что в Беларуси появится белорусско-российский учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО.

Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

На его базе будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач. Что это значит? Несет ли угрозу Украине?

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич считает, что совместный учебно-боевой центр (УБЦ) является следствием политического кризиса в Беларуси, который длится с августа прошлого года, и демонстрацией страха Лукашенко, чье избрание президентом не признают цивилизованные страны.

"Вопрос теперь – появится ли в Беларуси еще и центр совместной подготовки для спецназа или сухопутных войск. Москва давно давит на Минск, желая разместить свой контингент в рамках военной базы или как-то еще. А Лукашенко, помня ситуацию с украинским Крымом и Черноморским флотом РФ, понимает все риски. Российские солдаты на белорусской земле – это мощный рычаг давления. Рано или поздно его направят против самого Лукашенко, — поясняет Игорь Тышкевич. — С одной стороны, он хочет поиграть с Западом, мол, если не принимаете меня таким, какой есть, то вместо меня будете иметь дело с Россией. С другой – у него есть обоснованный страх перед приходом этой самой России в виде военных".

Так что на российскую базу белорусского президента склонить пока не удалось, а вот на ее гибридный вариант в виде УБЦ – получилось.

"База как бы есть, но как бы и нет. И в таком центре может находиться, условно говоря, десяток человек, включая медперсонал, а могут и сотни", — отмечает аналитик.

Политолог Андрей Окара подчеркивает: "Беларусь много, долго, упорно отбивалась от постоянного присутствия российских военных на своей территории. Это вызывало дикое раздражение в Кремле. Да, на территории Беларуси были и есть российские военные. Но их мало, расположены они точечно и нередко совместно с белорусами".

Эксперт поясняет, что объекты под российским командованием действуют в Беларуси на основании межправительственных соглашений. Беларусь и Россия подписали их еще 6 января 1995 года.

"Речь о двух объектах. Это 43-й зональный узел связи ВМФ в 7 км от города Вилейка в Минской области и 474-й отдельный радиотехнический узел в 48 км юго-восточнее города Барановичи Брестской области, — делится Андрей Окара. – Объекты не наделены статусом военных баз, на их территории официально нет летального оружия. Занимаются они, по бумагам, разведкой, радиолокацией и связью. Это еще советские объекты, но считается, что они критически необходимы для современных ВС РФ".

По словам политолога, Лукашенко пытался максимально "отпетлять", чтобы не допустить российских военных в Беларусь в каким-то ином качестве, кроме как на учения и на эти два объекта. Но, похоже, тянуть больше не получится.

"После весьма спорных результатов президентских выборов, резкого охлаждения отношений с Западом, Лукашенко стал критически зависим от кремлевских денег. Лишь они дают ему удержаться у власти, платя силовикам. В какой-то мере, боясь внутренних волнений, он будет пытаться прикрываться российскими военными объектами, чтобы защитить свой режим", — считает Андрей Окара.

Он отмечает, что для Украины создание белорусско-российского УБЦ на территории Беларуси – крайне неприятный факт.

"Напомню, что протяженность украинско-белорусской границы — около тысячи км. Теперь этому участку придется уделять куда больше внимания, чем ранее", — поясняет Окара.

Напомним, ранее эксперты оценили заявления Лукашенко о "мятеже" и "распаде СССР", а также спрогнозировали, что же ждет Беларусь.



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