Беларусь создаст совместный с Россией центр подготовки войск ВВС: при чем здесь Украина

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Ольга Чародий
Стало известно, что в Беларуси появится белорусско-российский
учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО.
Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua
На его базе будет организована совместная подготовка экипажей
самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных
зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных Сил
Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач. Что
это значит? Несет ли угрозу Украине?
Эксперт программы "Международная и внутренняя
политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь
Тышкевич считает, что совместный учебно-боевой центр (УБЦ) является следствием
политического кризиса в Беларуси, который длится с августа прошлого года, и демонстрацией страха Лукашенко, чье избрание президентом не признают
цивилизованные страны.
Так что на российскую базу белорусского президента склонить
пока не удалось, а вот на ее гибридный вариант в виде УБЦ – получилось.
"База как бы есть, но как бы и нет. И в таком центре может находиться, условно говоря, десяток человек, включая медперсонал, а могут и
сотни", — отмечает аналитик.
Политолог Андрей Окара подчеркивает: "Беларусь много, долго,
упорно отбивалась от постоянного присутствия российских военных на своей
территории. Это вызывало дикое раздражение в Кремле. Да, на территории Беларуси
были и есть российские военные. Но их мало, расположены они точечно и нередко
совместно с белорусами".
Эксперт поясняет, что объекты под российским командованием
действуют в Беларуси на основании межправительственных соглашений. Беларусь и
Россия подписали их еще 6 января 1995 года.
"Речь о двух объектах. Это 43-й зональный узел связи ВМФ в 7
км от города Вилейка в Минской области и 474-й отдельный радиотехнический узел
в 48 км юго-восточнее города Барановичи Брестской области, — делится Андрей
Окара. – Объекты не наделены статусом военных баз, на их территории официально
нет летального оружия. Занимаются они, по бумагам, разведкой,
радиолокацией и связью. Это еще советские объекты, но считается, что они
критически необходимы для современных ВС РФ".
По словам политолога, Лукашенко пытался максимально
"отпетлять", чтобы не допустить российских военных в Беларусь в каким-то ином
качестве, кроме как на учения и на эти два объекта. Но, похоже, тянуть больше
не получится.
"После весьма спорных результатов президентских выборов,
резкого охлаждения отношений с Западом, Лукашенко стал критически зависим от
кремлевских денег. Лишь они дают ему удержаться у власти, платя силовикам. В
какой-то мере, боясь внутренних волнений, он будет пытаться прикрываться
российскими военными объектами, чтобы защитить свой режим", — считает Андрей
Окара.
Он отмечает, что для Украины создание белорусско-российского
УБЦ на территории Беларуси – крайне неприятный факт.
"Напомню, что протяженность украинско-белорусской границы — около тысячи км. Теперь этому участку придется уделять куда больше внимания, чем ранее", — поясняет Окара.
Напомним, ранее эксперты оценили заявления Лукашенко о "мятеже" и "распаде СССР", а также спрогнозировали, что же ждет Беларусь.
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