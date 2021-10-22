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В Беларуси отменили масочный режим: Лукашенко не видит необходимости

Министерство здравоохранения Беларуси отменило обязательный масочный режим

сегодня, 13:12
Автор:

Кравцев Сергей
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Министерство здравоохранения Беларуси отменило обязательный масочный режим, который начал действовать в стране 9 октября. Как сообщает издание "Комментарии", данная информация появилась в телеграм-канале Минздрава.

В Беларуси отменили масочный режим: Лукашенко не видит необходимости

Маска. Фото из открытых источников

В Минздраве Беларуси считают, что больше нет надобности в обязательном порядке гражданами соблюдать масочный режим при посещении объектов, организаций, а также при пользовании общественным транспортом. 

Предшествовало такому решению белорусского Минздрава заявление самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко от 19 октября. Тогда Лукашенко потребовал от исполнительной власти прекратить принуждение белорусов к ношению масок. Также Лукашенко высказал убеждение, что нельзя выставлять требования к людям в вопросах вакцинации. 

По словам Лукашенко, не нужно заставлять от людей носить защитные маски на улицах, потому как на улице никакой вирус не передается. Без маски человек сможет дышать свежим воздухом. Не нужно этому препятствовать.

Читайте также на портале "Комментарии" — Беларусь при Лукашенко все больше становится похожей на Северную Корею. Эксперты в эксклюзивном интервью указали на опасную тенденцию, против которой уже устал бороться даже Запад.

Ранее издание "Комментарии" сообщало – открытая агрессия против Украины может стать той платой, которую пообещал Александр Лукашенко Владимиру Путину за спасение своего режима. Именно поэтому официальный Киев не исключает полномасштабной войны с Беларусью. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал нардеп фракции "Слуга народа" Егор Чернев.



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Источник: https://t.me/minzdravbelarus
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