В Беларуси отменили масочный режим: Лукашенко не видит необходимости

Министерство здравоохранения Беларуси отменило обязательный масочный режим, который начал действовать в стране 9 октября. Как сообщает издание "Комментарии", данная информация появилась в телеграм-канале Минздрава.

Маска. Фото из открытых источников

В Минздраве Беларуси считают, что больше нет надобности в обязательном порядке гражданами соблюдать масочный режим при посещении объектов, организаций, а также при пользовании общественным транспортом.

Предшествовало такому решению белорусского Минздрава заявление самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко от 19 октября. Тогда Лукашенко потребовал от исполнительной власти прекратить принуждение белорусов к ношению масок. Также Лукашенко высказал убеждение, что нельзя выставлять требования к людям в вопросах вакцинации.

По словам Лукашенко, не нужно заставлять от людей носить защитные маски на улицах, потому как на улице никакой вирус не передается. Без маски человек сможет дышать свежим воздухом. Не нужно этому препятствовать.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало – открытая агрессия против Украины может стать той платой, которую пообещал Александр Лукашенко Владимиру Путину за спасение своего режима. Именно поэтому официальный Киев не исключает полномасштабной войны с Беларусью. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал нардеп фракции "Слуга народа" Егор Чернев.





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