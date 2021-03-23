В Беларуси протестовали под украинским посольством: причины (ФОТО, ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Деловые отношения
между Украиной и Беларусью могут претерпеть некоторые изменения. На это намекают
прошедшие 23 марта акции протеста под дипломатическими учреждениями,
представляющими Украину в Беларуси. Видео минского видео в личном Telegram-канале выложил известный отечественный
политтехнолог Тарас Березовец.
Белорусы протестовали под украинским посольством. Фото: Белта
По словам Березовца, протестную акцию организовали власти Беларуси. На это также указывает использование государственных флагов страны, а не "оппозиционного", бело-красно-белого.
Как сообщил политтехнолог, протестующие требовали украинцев "убрать
руки прочь от Беларуси", назвали президента Владимира Зеленского врагом Украины
и марионеткой Соединенных Штатов, а также вспомнили Майдан.
По сообщению информагентства Белта, похожий пикет прошел и в Бресте — возле Генконсульства Украины в Беларуси. Собравшиеся протестующие якобы осуждают начавшийся в стране "нацистский реванш". Некоторые участники митинга вспомнили о событиях мая 2014 года в Одессе, когда патриотическими силами был остановлен пророссийский реванш. Однако в случае белорусов те моменты недавней украинской истории трактуются на российский манер. Людей, остановивших ползущую оккупацию РФ, называют убийцами, а саму Одессу сравнили с Хатынью.
Конкретных
причин, побудивших представителей белорусского народа выйти на подобные акции
протеста, не сообщается. Впрочем, стоит отметить, что, возможно, некая связь
просматривается в сегодняшних же заявлениях представителей Следственного
комитета Беларуси. Начальник Минского управления Сергей Паско, рассказывая о
протестах оппозиции, заявил, что к их организации якобы причастны "анархисты" как
из Украины, так и из России.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал возможных кандидатов на пост президента после завершения его каденции.
Также на портале
найдется информация о том, стоит ли ждать новой волны оппозиционных протестов белорусов этой весной.
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