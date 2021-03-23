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В Беларуси протестовали под украинским посольством: причины (ФОТО, ВИДЕО)

Инсайдеры утверждают, что протестующих на митинг согнали местные власти

сегодня, 12:59
Автор:

Вечканова Елена

Деловые отношения между Украиной и Беларусью могут претерпеть некоторые изменения. На это намекают прошедшие 23 марта акции протеста под дипломатическими учреждениями, представляющими Украину в Беларуси. Видео минского видео в личном Telegram-канале выложил известный отечественный политтехнолог Тарас Березовец.

В Беларуси протестовали под украинским посольством: причины (ФОТО, ВИДЕО)

Белорусы протестовали под украинским посольством. Фото: Белта

По словам Березовца, протестную акцию организовали власти Беларуси. На это также указывает использование государственных флагов страны, а не "оппозиционного", бело-красно-белого.

В Беларуси протестовали под украинским посольством: причины (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2
В Беларуси протестовали под украинским посольством: причины (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3
В Беларуси протестовали под украинским посольством: причины (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4

Как сообщил политтехнолог, протестующие требовали украинцев "убрать руки прочь от Беларуси", назвали президента Владимира Зеленского врагом Украины и марионеткой Соединенных Штатов, а также вспомнили Майдан.

По сообщению информагентства Белта, похожий пикет прошел и в Бресте — возле Генконсульства Украины в Беларуси. Собравшиеся протестующие якобы осуждают начавшийся в стране "нацистский реванш". Некоторые участники митинга вспомнили о событиях мая 2014 года в Одессе, когда патриотическими силами был остановлен пророссийский реванш. Однако в случае белорусов те моменты недавней украинской истории трактуются на российский манер. Людей, остановивших ползущую оккупацию РФ, называют убийцами, а саму Одессу сравнили с Хатынью.

В Беларуси протестовали под украинским посольством: причины (ФОТО, ВИДЕО) - фото 5
В Беларуси протестовали под украинским посольством: причины (ФОТО, ВИДЕО) - фото 6

Конкретных причин, побудивших представителей белорусского народа выйти на подобные акции протеста, не сообщается. Впрочем, стоит отметить, что, возможно, некая связь просматривается в сегодняшних же заявлениях представителей Следственного комитета Беларуси. Начальник Минского управления Сергей Паско, рассказывая о протестах оппозиции, заявил, что к их организации якобы причастны "анархисты" как из Украины, так и из России.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал возможных кандидатов на пост президента после завершения его каденции.

Также на портале найдется информация о том, стоит ли ждать новой волны оппозиционных протестов белорусов этой весной.


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Источник: https://t.me/berezoview/6148
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