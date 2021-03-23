Весна на улицах Беларуси: будут ли протесты

В День воли, 25 марта, “белорусов, чьи сердца требуют перемен”, призывают выйти на протесты.

Светлана Тихановская (фото из открытых источников)

Какова вероятность, что с 25 марта по всей стране начнется "весна протеста", как уверяет член Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры Павел Латушко? Что этому может способствовать, что – помешать?

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко считает, что есть три момента, которые нужны, чтобы эта акция была не разовой, а продолжением процесса, начавшегося с объявлением Лукашенко себя победителем на выборах в августе 2020 года.

"Чтобы процесс был успешным, массовым, эффективным, должна соблюдаться неизменность требований, которые были у оппозиции изначально: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, новые выборы с участием всех кандидатов. Если ты меняешь требования, то идешь на поводу у власти. А это неприемлемо с точки зрения протестного электората", — поясняет Павел Жовниренко.

Второе, что нужно – это единство оппозиции.

"Они как бы вместе, потому что Тихановская и Латушко озвучивают одинаковые посылы. Тихановская говорила, что весной протестное движение станет массовым, Латушко сейчас конкретизирует, привязываясь ко Дню воли. Но каждый — от себя. Нет посыла, что это общая мысль оппозиционеров – и тех, кто за границей, и тех, кто остался в Беларуси. И вот такая разность не способствует массовости протестов", уверен эксперт.

Третьим важным моментом он называет эффективное управление.

Павел Жовниренко поясняет: "Нужен хороший менеджер в протестном процессе. Должна быть ритмичность, быстрота реакции на действия власти, адекватность форм сопротивления. Понятно, что нельзя выходить с цветочками, когда силовики применяют такую жестокость. Мало поднять людей, нужно сделать минимальными риски. Следует работать с силовиками – и высшим руководством, и низовыми. Они должны знать, что в случае продолжения жестких подавлений протестов, станут нерукопожатными, а потом будут привлекаться к ответственности. Кроме того, необходимо дать возможность, помочь силовикам, которые не поддерживают Лукашенко, включиться в сопротивление – пусть даже неявно".

Ну и при всем этом, отмечает председатель правления Центра стратегических исследований, надо понимать, что диктатора требуется не просто сменить на "абы кого", а на того, кто соответствует критериям "защитника Воли", свободы Беларуси. Кто доказал своими действиями соответствие этим критериям, а не окажется "котом в мешке, привезенным из Москвы.

Политический эксперт, директор Института мировой политики Евгений Магда обращает внимание, что 25 марта, в День воли, уже не первый год в Беларуси проходят разные массовые выступления.

"И думаю, что нынешний год не станет исключением. Начиная с августа бело-красный флаг прошел фактическую, я бы сказал, общественную реабилитацию после 25 лет борьбы с режимом Лукашенко. Но есть факторы, которые серьезно усложняют широкомасштабные протесты, — отмечает эксперт. — Во-первых, большинство лидеров оппозиции находятся за границей. И когда они оттуда призывают к массовым акциям протеста, против которых белорусские силовики априори будут действовать жестко, это выглядит, скажем так, несколько некорректно. Впрочем, определять отношения к лидерам или символам оппозиции — дело граждан Беларуси… Другой момент — Телеграмм-канал Nexta, который до последнего времени координировал протесты, теперь от этой роли отказался. Он предпочел стать видео-продакшном. Делать фильмы о Лукашенко и его богатстве. Возникает вопрос — кто и как будет координировать протесты?"

Евгений Магда не сомневается, что 25 марта белорусы на акции протеста выйдут. Но совсем не очевидно, что эти протеста будут представлять угрозы правлению Лукашенко.

"Он, похоже, не намерен искать компромиссы с оппозицией. Такое впечатление, что Лукашенко чувствует себя достаточно уверенно — и намерен пытаться максимально оттянуть время своего ухода из власти. И его положение сейчас не выглядит критическим", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее эксперты оценили заявления Лукашенко о "мятеже" и "распаде СССР", а также спрогнозировали, что ждет Беларусь.



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