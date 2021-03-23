Весна на улицах Беларуси: будут ли протесты

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Ольга Чародий
В День воли, 25 марта, “белорусов, чьи сердца требуют перемен”,
призывают выйти на протесты.
Светлана Тихановская (фото из открытых источников)
Какова вероятность, что с 25 марта по всей стране начнется
"весна протеста", как уверяет член Координационного совета оппозиции, бывший
министр культуры Павел Латушко? Что этому может способствовать, что – помешать?
Председатель правления Центра стратегических исследований
Павел Жовниренко считает, что есть три момента, которые нужны, чтобы эта акция
была не разовой, а продолжением процесса, начавшегося с объявлением Лукашенко
себя победителем на выборах в августе 2020 года.
Второе, что нужно – это единство оппозиции.
Третьим важным моментом он называет эффективное управление.
Павел Жовниренко поясняет: "Нужен хороший менеджер в
протестном процессе. Должна быть ритмичность, быстрота реакции на действия
власти, адекватность форм сопротивления. Понятно, что нельзя выходить с
цветочками, когда силовики применяют такую жестокость. Мало поднять людей,
нужно сделать минимальными риски. Следует работать с силовиками – и высшим
руководством, и низовыми. Они должны знать, что в случае продолжения жестких
подавлений протестов, станут нерукопожатными, а потом будут привлекаться к
ответственности. Кроме того, необходимо дать возможность, помочь силовикам,
которые не поддерживают Лукашенко, включиться в сопротивление – пусть даже
неявно".
Ну и при всем этом, отмечает председатель правления Центра
стратегических исследований, надо понимать, что диктатора требуется не просто
сменить на "абы кого", а на того, кто соответствует критериям "защитника Воли",
свободы Беларуси. Кто доказал своими действиями соответствие этим критериям, а
не окажется "котом в мешке, привезенным из Москвы.
Политический эксперт, директор Института мировой политики
Евгений Магда обращает внимание, что 25 марта, в День воли, уже не первый год в
Беларуси проходят разные массовые выступления.
Евгений Магда не сомневается, что 25 марта белорусы на акции
протеста выйдут. Но совсем не очевидно, что эти протеста будут представлять
угрозы правлению Лукашенко.
Напомним, ранее эксперты оценили заявления Лукашенко о "мятеже" и "распаде СССР", а также спрогнозировали, что ждет Беларусь.
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