В Беларуси рассказали, кто их "втягивает" в войну

Министерство обороны Беларуси заявило, что Украина стягивает войска к границе и якобы пытается "втянуть страну в войну". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал заместитель командующего силами спецопераций по идеологической работе ВС Беларуси Вадим Лукашевич.

Армия Беларуси. Фото: из открытых источников

Белорусский военный отметил, Украина якобы стягивает к белорусской границе войска, вооружение и военную технику.

"В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника", — утверждает Вадим Лукашевич.

Он отмечает, что белорусскими военным непонятно, почему Киев решает перебрасывать много техники и личного состава к границам их государства, когда на фронте у Украины якобы нехватка вооружеия.

Кроме того, Лукашевич заявил, что ситуация на белорусско-украинской границе якобы "характеризуется нарастанием напряженности".

"Коалицией западных стран развязан горячий конфликт вблизи нашей территории. С их стороны предпринимаются попытки вовлечь нашу страну в войну. В этих сложных условиях наша страна делает все, чтобы сохранить мир на белорусской земле", — добавил Вадим Лукашевич.

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