В Беларуси сообщили, сколько россиян приедет в страну для совместного развертывания войск

Около 9 тысяч российских военных приедут в Беларусь в рамках совместного развертывания войск двух стран. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление помощника министра обороны Беларуси Валерия Ревенко в Twitter .

"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РГВ(с) (региональной группировки войск), начали прибывать в РБ. Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее 9 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, согласился ли Лукашенко на повторное вторжение с россиянами. Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова отмечает, что о потенциальной и реальной угрозе Беларуси Беларусь знает и периодически информирует Европу и США. Она напоминает, что Украина призвала разместить международных наблюдателей на белорусско-украинской границе. С таким предложением президент Зеленский обратился к коллегам по видеосвязи на недавнем саммите "Большой семерки". Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по оккупированным территориям Юрий Смелянский отмечает, что РБ является военно-политическим союзником России. По его словам, остался пока открытым вопрос прямого участия вооруженных сил РБ в этой войне. Директор Института внешнеполитических исследований, конфликтолог, доктор политических наук Григорий Перепелица считает, что Путин осуществляет фактическую интеграцию РБ в состав России. Процесс идет медленно, потому что Лукашенко пытается сохранить хоть какую-то часть суверенитета.