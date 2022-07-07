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В Беларуси составили план ударов по Польше: что это значит

В Беларуси готовят очередную провокацию - в этот раз с Польшей

сегодня, 18:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Режим Лукашенко, выполняя указания Путина, продолжает провоцировать не только Украину, но и соседнюю Польшу. Так, в Генштабе Беларуси пригрозили нанести серию ударов по Польше и даже обнародовали план атак. Как сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "Белта", об этом заявил замначальника Генштаба РБ Руслан Косыгин.

В Беларуси составили план ударов по Польше: что это значит

В Беларуси составили план ударов по Польше (Getty Images)

Замначальника Генштаба Беларуси допустил, что военный конфликт Беларуси и НАТО вполне может произойти. В случае, если такой сценарий станет реальным, то в Минске предупреждают, что будут сразу наносить удары по целям в Польше.

В Беларуси открыто заявляют, что именно территория Польши уже находится под прицелом белорусских военных, а, учитывая, что на территории соседней страны размещено очень много военных объектов, то можно предположить, что ударов будет нанесено довольно много.

Косыгин даже перечислил первоочередные на территории Польши: центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры. Фактически тоже самое, что сегодня пытается бомбить на территории Украины Россия, в том числе с территории Беларуси.

Руслан Косыгин подытожил, что Беларусь сразу же применит оружие, если увидит попытки НАТО говорить с Минском с позиции силы.

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Источник: https://www.belta.by/society/view/kosygin-nash-otvet-na-provokatsii-zapada-odnoznachno-budet-adekvatnym-i-zhestkim-512205-2022/
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