В Беларуси уже не скрывают подготовку к войне: Лукашенко объяснил причины

Тесное сотрудничество России и Беларуси вызывает беспокойство у соседних стран, особенно в период проведения военных учений. Ведь Европа помнит, как после таких мероприятий произошло полномасштабное вторжение России на территорию Украины, в том числе и из Беларуси. Европа готовится к возможно подобным сценариям. В Беларуси же заявляют, что готовятся к войне, однако с одной оговоркой.

Александр Лукашенко. Фото портал "Комментарии"

Лидер Беларуси Александр Лукашенко назвал полной чепухой кампанию в западных СМИ о военной угрозе со стороны России и Беларуси. По его словам, западные страны в СМИ уделяют большое внимание тому, что делается в вооруженных силах Беларуси. Лукашенко отметил, что западных партнеров беспокоит тот факт, что в Беларуси слишком часто очень предметно и интенсивно проводят проверки частей вооруженных сил. Он подчеркнул, что не только армии, но и всех вооруженных сил.

"В связи с этим, пользуясь нынешним случаем, хочу сказать для них, что никакой чрезвычайности здесь нет. Откровенно и честно было сказано мной, что мы готовимся к войне, чтобы ее избежать. Ни на кого мы нападать не собираемся, как в последнее время в СМИ наши западные "друзья" развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии как минимум, возможно, на Польшу с территории Беларуси и вместе с Беларусью", — заявил Лукашенко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос о присоединении Беларуси к России возникал уже давно. Однако неудивительно, что лидер Беларуси Александр Лукашенко как может, так и избегает этого "братского союза". Путин фактически в начале своей политической карьеры "перешел дорогу" Лукашенко.



