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В Білорусі уже не приховують підготовку до війни: Лукашенко пояснив причини

Лідер Білорусі Лукашенко пояснив, чому Білорусь готується до війни

13 жовтня 2026, 14:08
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Кречмаровская Наталия

Тісна співпраця Росії та Білорусі викликає занепокоєння у сусідніх країн, особливо у період проведення військових навчань. Адже Європа пам’ятає, як після таких заходів відбулося повномасштабне вторгнення Росії на територію Україні, у тому числі і з Білорусі. Європа готується до можливо схожих сценаріїв. У Білорусі ж заявляють, що готуються до війни, однак з одним застереженням. 

В Білорусі уже не приховують підготовку до війни: Лукашенко пояснив причини

Олександр Лукашенко. Фото портал "Коментарі"

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко назвав повною нісенітницею кампанію у західних ЗМІ про військову загрозу з боку Росії та Білорусі. За його словами, західні країни у засобах масової інформації приділяють велику увагу тому, що робиться у збройних силах Білорусі. Лукашенко зауважив, що західних партнерів турбує той факт, що в Білорусі надто часто,дуже предметно та інтенсивно проводять перевірки частин збройних сил. Він наголосив, що не лише армії, але всіх збройних сил.

"У зв'язку з цим, користуючись нинішньою нагодою, хочу сказати для них, що ніякої надзвичайності тут немає. Відверто і чесно було сказано мною, що ми готуємося до війни, щоб її уникнути. Ні на кого ми нападати не збираємося, як останнім часом у ЗМІ наші західні "друзі" розгорнули кампанію, що Росія нападе на країни Балтії як мінімум, можливо, на Польщу з території Білорусі та разом із Білоруссю", — заявив Лукашенко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання про приєднання Білорусі до Росії виникало уже давно. Однак не дивно, що лідер Білорусі Олександр Лукашенко як може, так і уникає цього “братського союзу”.  Путін фактично на початку своєї політичної кар’єри “перейшов дорогу” Лукашенку.





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Джерело: https://belta.by/president/view/lukashenko-nazval-polnoj-glupostjju-kampaniju-v-zapadnyh-smi-o-voennoj-ugroze-so-storony-rossii-i-805672-2026/
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